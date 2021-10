C’est ce que l’on appelle une masterclass. Pour sa première titularisation depuis cinq longues semaines, Thomas Lemar a rendu fou l’intégralité de l'effectif du FC Barcelone, totalement balayé par l’abnégation des Colchoneros ce samedi soir (2-0). Et le milieu français a incarné cette domination à lui seul. De retour d’une blessure musculaire à la cuisse cette semaine, l’ancien de la maison monégasque a prouvé que sa superbe entrée en jeu face à l’AC Milan ce mardi en Ligue des champions n’était pas un cas isolé : il semble être de retour à son meilleur niveau.

Un temps côté droit avant d’être repositionné sur la gauche où il a “plus de repères”, Thomas Lemar a surtout ébloui dans le coeur du jeu, où il s’est régalé en faisant tourner en bourrique les milieux catalans, décidément hors du coup depuis le début de la saison. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il a ouvert le score, en se faisant oublier pour reprendre une belle ouverture de Luis Suarez d’une frappe puissante en pleine lucarne dès la 23e minute de jeu. Pour le plus grand bonheur de Diego Simeone, qui n'a pas hésité à souligner l'estime qu'il porte à son joueur français : "Ca me rend heureux quand le travail paye. Quand Lemar était devant le gardien, je me suis dit s'il te plait, marque-le".

Un régal

Heureux d’évoluer sous les ordres du tacticien argentin, qui lui a prouvé sa pleine confiance en lui faisant jouer l’intégralité du match - chose assez rare pour être mentionnée -, Thomas Lemar a avoué au micro de BeIN Sport que “combiner avec des joueurs comme João Félix, Yannick Carrasco et Luis Suarez” était tout simplement “un régal”. Et le moins que l'on puisse dire est que cela s'est ressenti sur le terrain. Toujours disponible, juste et incisif, c’est lui qui a lancé les hostilités d’une frappe soudaine dans le petit filet de Ter Stegen (9e) avant que Joao Félix ne lui gâche une passe décisive (17e) et de provoquer un carton jaune lors d'un duel avec Gavi (20e).

Après avoir ouvert le score, il a parachevé une première période magique en offrant le but du break à Luis Suarez en contre-attaque pour inscrire son premier doublé but-passe décisive en 82 matches sous le maillot de l’Atlético. Commentaire de l’intéressé ? “J’essaye de produire un maximum de décalages et ce soir ça a très bien réussi”, a-t-il simplement déclaré à l'issue de la rencontre, toujours très humble. Après avoir brillé, il s'est rangé auprès de ses coéquipiers, rentrant dans le moule besogneux si cher à Diego Simeone en enchaînant les récupérations défensives et harcelant des Catalans qui n'ont jamais semblé savoir comment attaquer correctement.

Fer de lance de l’actuel dauphin de Liga, que ce soit avec ou sans ballon, Thomas Lemar a jugé sa formation, qui n’a “quasiment pas bougé” en trois ans “en parfaite osmose”. Assez pour filer vers un nouveau titre de champion d'Espagne ? Il est trop tôt pour en juger. Mais l’international français, qui n’a pas été retenu par Didier Deschamps afin de disputer la phase finale de la Ligue des Nations la semaine prochaine a annoncé la couleur : lui et ses coéquipiers vont “se reposer et revenir en force après la trève”. La Liga est avertie, Lemar est de retour.

