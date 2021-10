Le jeu médiatique, Gérard Piqué connaît. Le défenseur central du FC Barcelone a été interrogé par Movistar+ vendredi, à deux jours du Clasico au Camp Nou, et il n’a pas tari d’éloges à l’heure d’évoquer Karim Benzema et son influence sur le jeu madrilène. "Karim est plus qu’un buteur", a-t-il notamment déclaré dans des propos rapportés par As.

"Benzema est à un très haut niveau, avec son club et son équipe nationale, estime Piqué, qui croise le fer avec l’international français en Liga depuis 2009. Il a réalisé de grandes saisons, nous connaissons la difficulté de l’affronter." Un défi encore plus grand depuis quelques semaines. Avec 9 buts en 8 matches, KB9 est de loin le meilleur buteur du championnat, mais il en est aussi le meilleur passeur (7).

Vinicius plus rapide, Fati plus buteur

Selon l’Espagnol de 34 ans, le transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus, en 2018, a changé la donne : "Je pense que le départ de Cristiano lui a laissé un espace à occuper et il l’a parfaitement occupé. Il a l’esprit tranquille." De quoi... le réjouir et non l’inquiéter, si l’on en croit ses dires : "Cela va être amusant, on va passer un bon moment."

Piqué est également entré dans le jeu de la comparaison, entre les pépites du Real et du Barça : "Vinicius Jr est plus rapide, électrique (…) en un contre un, il est l’un des meilleurs au monde (…) Ansu [Fati] a pour lui le talent face au but." Avant de résumer : "Madrid ne compte pas seulement sur Benzema et Vinicius, le Real a une grande équipe. Mais nous avons nos armes."

