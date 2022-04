Victime d’une cyber-attaque, la Fédération espagnole de football a vu ses petits secrets révélés dans El Confidencial. Au cœur de la polémique, l’organisation de la SuperCoupe d’Espagne en Arabie Saoudite et la relation suspecte entre Luis Rubiales, président de l’instance, et Gerard Piqué, football-entrepreneur dont l’entreprise, Kosmos Holdings, a reçu une commission de 24M€ de la part d’une société saoudienne au titre d’intermédiaire. De quoi susciter un scandale qui n’en est qu’à ses débuts.

La SuperCoupe dévisse

Trophée sans logique sportive puisque disputé en début de saison pour des résultats obtenus lors de l’exercice précédent, la SuperCoupe d’Espagne ne passionnait guère les foules. Économiquement, elle ne rapportait que des pipas : 120 000 euros. En 2018, le duel opposant le FC Barcelone, auteur du doublé, et le Séville FC, finaliste de la Copa del Rey, a été un fiasco. Les Palanganas réclamaient un double affrontement "traditionnel" quand les Culés, en tournée US, souhaitaient une partie unique. Finalement, Rubiales avait tranché pour un seul duel, disputé à Tanger. Cela avait notamment donné lieu à une passe d’arme radiophonique débutée sur la Cope et achevée le même soir sur la Cadena SER entre Luis Rubiales et Pepe Castro, le président nervionense.

Dès lors, comment maximiser le potentiel d’une compétition sans potentiel ? Heureusement pour les clubs et les instances du Vieux Continent, les pays du Golfe ont à la fois la volonté d’accueillir des événements internationaux et de l’argent. La société publique saoudienne Sela, liée à la famille royale locale, trouve un intermédiaire parfait pour accueillir la SuperCoupe d’Espagne : Kosmos Holdings dont le propriétaire est Gerard Piqué. L’entreprise du défenseur du FC Barcelone contribue au deal avec la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) et à la refonte totale de la compétition.

Sortez le pop-corn et versez-le dans un saladier d’argent !

C’est ainsi que naît la SuperCoupe nouvelle génération : un Final 4 disputé en janvier en Arabie Saoudite (Rubiales a, un temps, pensé au Camp Nou, probablement pour appâter Piqué) et un joli chèque de 240 millions d’euros nets sur 6 ans à partager entre la Fédération, les clubs participants sur un principe d’inégalité accablant (pour la première édition : 8 millions chacun pour le Real Madrid et le FC Barcelone, 4 pour l’Atlético et seulement 3 pour le Valencia CF pourtant vainqueur de la Copa). En guise de comparaison, la SuperCoupe d’Italie, également disputée en Arabie Saoudite, rapporte 7 millions par édition.

La première édition en 2020 est un succès sportif éclatant puisque la finale oppose le Real Madrid à l’Atlético, auteurs du "Nadaplete" en 2019-2020 : le club colchonero était invité en tant que vice-champion d’Espagne tandis que son rival merengue l’était en vertu, attention c’est technique, de demi-finaliste de la Copa del Rey doté du meilleur palmarès. Pourquoi cet arrangement ? Parce que les 40 millions (30 pour la compétition et 10 pour la formation de techniciens) c’est avec les deux cadors ; un seul c’est 35 ; aucun, c’est 30. Donc pour le Betis, le deuxième demi-finaliste de la Coupe, c’est "déso pas déso". Pareil pour le respect des droits de l’Homme. Pareil pour les supporters espagnols qui, en 2020, n’ont pu voir les matches gratuitement mais via Movistar, sans oublier ceux qui auraient voulu aller sur place supporter leur équipe.

Piqué juge et partie ?

En 2019, l’intervention de Kosmos Holdings est de notoriété publique. Il est clairement établi que la société de Gerard Piqué a fait le lien entre la RFEF et les décideurs saoudiens. A l’époque, il n’était pas question d’un quelconque conflit d’intérêt concernant le joueur toujours en activité. Pourtant, trois ans plus tard, des messages audio WhatsApp entre "Rubi" et "Geri" font surface dans El Confidencial, après que la RFEF a été victime d’une cyberattaque. Au centre de la polémique, la commission, une "prime au mérite", reçue par Kosmos Holdings : 24 millions d’euros, soit 10% du montant total.

Si Miami était intéressé (d’autant qu’initialement le Real Madrid privilégiait exclusivement le marché nord-américain), c’est surtout le Qatar qui faisait figure de principal adversaire à la candidature saoudienne. Un précontrat, publié par El Confidencial, d’une durée de 6 ans pour 33 millions par saison avec une hausse du "prize money" de 3% à compter de la quatrième année (ce qui aurait fait 36 millions lors de la dernière édition) a été signé trois semaines avant l’officialisation du deal avec l’Arabie Saoudite. Le format, la temporalité, la répartition toujours inégalitaire et à l’avantage du Real Madrid et le FC Barcelone (mais seulement 6 millions) étaient identiques… mais sans pénalité financière en cas d’absence des Merengaugranas et sans l’intermédiation de Kosmos Holdings, donc sans la commission de 24 millions.

Depuis 2020, la SuperCoupe s’est tenue deux fois en Arabie Saoudite, avec le Real Madrid et le Barça, soit 80M€. Dans l’hypothèse où, pour les éditions suivantes, un des deux clubs venait à manquer (l’absence conjointe relève quasiment de la science-fiction sachant qu’en 35 éditions "classiques" cela n’est arrivé que trois fois : 2000, 2002 et 2004), cela ferait une somme totale minimale de 220M€. Largement plus que les 202M€ garantis par la candidature qatarie.

Les tentatives d’arrangement de "Geri"

Gerard Piqué est-il au cœur d’un conflit d’intérêt ? Lui s’en défend. Il y a Piqué le joueur d’un côté et Piqué l’entrepreneur de l’autre. Dimanche soir, juste après que son équipe a été renversée par Cádiz au Camp Nou, il s’est expliqué sur Twitch, avec pas moins de 35 journalistes invités. Toujours un brin provocateur, le Catalan a admis que "c’est inhabituel de voir des joueurs dans ce type d’affaires. Moi, ça me plaît. Je ne vais pas demander pardon. C’est pour ça que je le fais depuis des années". Et d’ajouter : "Je ne me suis pas impliqué pour l’argent. Je pourrai rester toute ma vie dans un canapé sans rien faire. Dans cette société, générer de l’argent signifie réussir et ça me plaît de réussir dans ce que je fais. Avec ces 40 millions, les clubs participants reçoivent beaucoup d’argent, mais aussi ceux du bas".

Là où le bât blesse, c’est qu’on l’entend discuter avec "Rubi" des sommes en jeu pour les clubs et on a sérieusement l’impression que c’est lui qui fixe les montants. De plus, il "monnaie" son appui et celui de Lionel Messi à la candidature de David Aganzo, président du syndicat des joueurs et successeur de Rubiales à ce poste, contre un aval par celui-ci du nouveau format de la SuperCoupe.

Même s’il s’est défendu avoir cherché à profiter de son rôle privilégié, Piqué a, selon les audios d’El Confidencial, essayé au moins par deux fois de convaincre, voire de faire pression, sur Rubiales. Sans succès à chaque fois. Le Catalan a en effet formulé le souhait de participer aux JO de Tokyo et a demandé au président de la RFEF d’informer Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Rojita, de sa candidature.

Par ailleurs, il a également plaidé pour un traitement de faveur territorial à l’égard du Andorra FC, le club dont il est propriétaire, passé directement de la 5e à la 3e division après la faillite du CF Reus et au terme d’un appel d’offres qui avait déjà fait grincer des dents. Passons les détails administratifs : Piqué voulait éviter de se retrouver dans un groupe très relevé, composé de nombreux clubs catalans alors que les clubs de la Principauté sont rattachés administrativement à la fédération catalane. Finalement, le club a manqué la montée en Segunda en finale de barrage et est actuellement en pole position pour y parvenir cette fois-ci.

Rubi sur ongle

Celui qui a reçu beaucoup d’argent dans ses poches personnelles, c’est Luis Rubiales. Une semaine avant la publication des sobrement intitulés "SuperCopa Files", El Confidencial a révélé les émoluments du président de la RFEF en 2021 (sans les 250 000 euros annuels perçus en tant que vice-président de l’UEFA) : 634.518,19 euros bruts, soit 339.237,12 nets. La répartition est la suivante : 160.000 fixes, le reste en variables par rapport au sponsoring et aux revenus réalisés. Autrement dit : si le Real Madrid et le FC Barcelone participent à la SuperCoupe d’Espagne, ses émoluments sont majorés. C’est 7 fois plus que Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol. C’est aussi 4 fois supérieur à ce que recevait son prédécesseur Ángel María Villar, écarté après 29 ans de règne sans partage après avoir été impliqué dans l’affaire de corruption Soule.

Pour autant, sa rémunération prend en considération les résultats financiers de la RFEF. Et selon Miquel Iceta, le ministre de la culture et des sports, la Federación est "la seule qui s’auto-finance et ne touche aucune subvention". D’ailleurs, le budget de l’instance pour 2022 dépasse les 400 millions, un record.

Hypocrisie à tous les étages

De tout cela émerge un sentiment profond d’hypocrisie. De la part de Gerard Piqué et Luis Rubiales qui ne voient pas le problème qui, s’il n’est pas légal, est au moins moral quant au lieu choisi et aux modalités : Rubiales a tout de même mis son veto sur un rapport du comité d’éthique de la RFEF qui s’opposait au choix de l’Arabie Saoudite.

De la part des opposants au président de la RFEF, à commencer par Miguel Galán qui lorgnait précisément le poste en 2018 et qui a d’ores et déjà porté l’affaire en justice. De la part de Miquel Iceta qui réclame qu’une compétition espagnole devrait se disputer sur le territoire espagnol alors que le contrat avec l’Arabie Saoudite libère de l’argent pour d’autres fédérations. De la part des clubs rivaux et de leurs représentants, à commencer par Diego Simeone qui a la fâcheuse tendance de se trouver beaucoup d’excuses ces derniers temps. De la part de la presse, soudainement défenseur des "18 otros" alors que le débat est depuis toujours ultra polarisé sur l’antagonisme Real Madrid-FC Barcelone via un "periodismo de bufanda" (le journalisme d’écharpe en version française) chauvin, cocardier et vendeur. Cette même presse qui se désintéressait de l’ancienne version de la SuperCoupe d’Espagne et qui se désintéresserait de la nouvelle version en l’absence des deux cadors.

D’ailleurs, il y a une finale de Copa del Rey samedi soir, sans le Real Madrid ni le Barça. On espère un traitement médiatique aussi vigoureux aussi bien pour ce Real Betis-Valencia CF que pour la prochaine édition de la SuperCoupe, surtout si le FC Barcelone n’y participait pas. Inutile de parier, on connaît déjà la réponse.

