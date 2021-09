Football

Grand club mais petite équipe : Le Barça a-t-il touché le fond ?

LIGA - Etrillé par le Bayern Munich (0-3) en Ligue des champions, le FC Barcelone est d'une tristesse infinie en cette fin d'été. Le club catalan, qui a perdu Messi à l'intersaison, vit une période compliquée. A-t-il touché le fond ? Et, surtout, comment et quand pourra-t-il redresser la barre ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent dans le FC Stream Team. (Réal: Seb.Petit)

00:08:58, 17/09/2021 à 15:49