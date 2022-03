Javier Pastore n'est pas entré en jeu lors du match Elche-Barcelone (0-1) dimanche. Pourtant, l'ancien Parisien a été l'un des protagonistes de la fin de rencontre. Après le deuxième but inscrit par Memphis Depay pour les Blaugrana, le milieu argentin de 32 ans a insulté l'arbitre et a été expulsé. "Il s'est dirigé vers le quatrième arbitre et l'a traité de fils de p...", rapporte les médias espagnols.

L'Argentin risquerait une lourde sanction, qui pourrait s'élever à quatre matches de suspension. Arrivé libre l'été dernier à Elche, en provenance de la Roma, Javier Pastore, qui a enchaîné les blessures ces dernières années, a joué douze matches toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de la saison sans marquer ou offrir de passe décisive. Titularisé à sept reprises, l'ex-milieu du PSG sera en fin de contrat avec l'actuel quatorzième de Liga en juin prochain.

