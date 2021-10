Un temps, on s'est demandé si cette conférence de presse était celle du nouvel entraîneur intérimaire du Barça, Sergi Barjuan , ou celle de son probable successeur, Xavi Hernandez. Aux côtés de son nouveau coach, ce vendredi, le président du club catalan Joan Laporta a sans surprise été assailli de questions concernant l'avenir à court et à moyen terme. L'ancien milieu de terrain espagnol est particulièrement attendu. Et ça s'est vu.

Le dirigeant catalan ne s'attendait certainement pas à autre chose. Il a donc débuté son entreprise de séduction. "J'ai toujours dit que Xavi entraînerait un jour le FC Barcelone, a assuré Laporta face aux journalistes. C'est quelqu'un qui vit pour le football, qui vient du Barça et cela fait partie de ses priorités. J'ai une excellente relation avec lui et il est très bien entouré. On verra comment tout évolue." Clair comme de l'eau de roche.

Ad

Liga Koeman, Xavi et clause : Le Barça pourrait dépenser un total de 16 millions d'euros IL Y A 5 HEURES

Pourtant, tout n'a pas toujours été aussi limpide entre les deux hommes. Il y a moins d'un an, l'ex maître à jouer du grand Barça semblait beaucoup plus proche de Victor Font, l'un des rivaux de Laporta lors de l'élection présidentielle. Mais depuis, les choses seraient rentrées dans l'ordre. "Je parle avec Xavi depuis la campagne électorale et le contact n'a jamais été rompu, a renchéri le dirigeant. La relation ne s'est pas refroidie. […] Je sais ce que représenterait son arrivée sur le banc du Barça."

La situation était intenable

concentré sur son travail avec Al Sadd." Ce n'est sûrement qu'une question de temps. "Depuis qu'il est allé au Qatar, j'ai toujours dit qu'il serait entraîneur du Barça, a rappelé Laporta. Ce que je ne sais pas, c'est quand. Tous les signaux qui nous parviennent sont positifs. Mais il n'est entraîneur que depuis peu et n'a pas une grande expérience. Même si nous parlons de Xavi, permettez-moi de conserver un peu de réserve." Mais pour l'instant, le génie espagnol n'est pas là. Jeudi, il a même calmé le jeu , rappelant qu'il était "." Ce n'est sûrement qu'une question de temps. ", a rappelé Laporta.."

Neymar : "Verratti au même niveau que Xavi et Iniesta"

Une bonne manière de calmer le jeu. D'autant qu'avant de nouer l'accord avec le nouveau coach, il faut trouver un terrain d'entente avec l'ancien. "La situation était intenable et Koeman m'a dit qu'il comprenait cette décision en partie, a expliqué le président du FCB. Les négociations pour la rupture de contrat se déroulent bien. Nous respecterons les droits des deux camps pour qu'il soit satisfait. […] La somme est confidentielle mais elle est importante."

Voilà qui pourrait, là aussi, faire traîner les choses en longueur. Le Barça est toujours empêtré dans une profonde crise financière et le départ du Néerlandais va contraindre le club à taper dans ses caisses. Ce vendredi matin, la presse espagnole spéculait sur le coût total du remplacement de Koeman par Xavi. Théoriquement, celui-ci pourrait atteindre les 16 millions d'euros . Dans les faits, ce sera certainement moins. Mais au vu du contexte économique, l'effort financier ne sera pas négligeable.

"On avait reproché à Henry d’être trop gentil avec Arsenal" : Les pundits sont-ils impartiaux ?

Liga Griezmann montre la voie, mais l'Atlético coince encore contre Levante IL Y A 17 HEURES