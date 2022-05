Le Real Madrid n’a eu absolument aucune pitié lors de la 36e journée de Liga. Alors que Levante, son adversaire, luttait encore pour sa survie dans l’élite, le champion d’Espagne s’est imposé en y mettant la manière, à domicile (6-0). Beaucoup de Merengue ont participé à la fête, de Luka Modric, triple passeur décisif, à Vinicius, auteur d’un triplé. Mais on retiendra surtout le 323e but de Karim Benzema sous les couleurs madrilènes, ce qui le met à hauteur de Raul, une autre légende du club. À une grosse quinzaine de jours du match le plus important de la saison, la confiance est au niveau maximum.