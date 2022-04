Porté par Benzema, le Real s’est relevé. Pas franchement dominateurs, les Madrilènes ont pu compter sur un doublé sur penalty de leur capitaine (19e, 70e) pour repartir de Balaidos avec trois points importants, samedi, lors de la 30e journée de Liga (1-2). Pas aidés par des erreurs évitables à l’origine des penaltys madrilènes, les Galiciens ont égalisé rapidement après le retour des vestiaires par l’intermédiaire de Nolito (52e). Auteur de ses 23e et 24e réalisations en championnat, Karim Benzema aurait même pu s’offrir un triplé, si son deuxième penalty de la soirée n’avait pas été détourné par Matias Dituro (64e). Avec désormais 12 points d’avance sur son dauphin, Séville, et 15 sur le Barça, la Casa Blanca file tout droit vers le titre, à huit journées du terme de la saison.

Ad

Liga Choc post-traumatique : après le Clasico, la Liga relancée ? IL Y A UN JOUR

Benzema et la VAR encore acteurs

Cela n’urgeait pas encore, mais il valait mieux effacer au plus vite l’affront essuyé au Bernabeu par le rival honni (0-4), le FC Barcelone, avant la trêve internationale. Sans Carlo Ancelotti sur le banc, écarté après un contrôle positif au Covid, les Merengues ont débuté timidement la rencontre. Trop tendres au pressing, les partenaires d’un Luka Modric, effacé en première période, ont laissé les locaux progresser et se créer les premières occasions de la partie (4e, 14e). Seule menace offensive de la Maison Blanche, Karim Benzema a confirmé sa forme éblouissante sous la tunique madrilène avec un sixième match de rang avec un but, le 23e en championnat après un penalty transformé devant Matias Dituro (19e).

Pas au mieux jusqu’à l’ouverture du score, le Real a ensuite essuyé quelques frayeurs, comme sur ce coup franc enroulé de Iago Aspas (23e), capitaine en l’absence de Hugo Mallo (blessé). Plus sereine, la Casa Blanca s’est pourtant fait surprendre sur une tête presque anodine de Thiago Galhardo, buteur éphémère après que le ballon ait frappé le poteau et profité de l’effet pour franchir la ligne (39e). Après visionnage de l’action, l’arbitre de la rencontre a finalement annulé l’égalisation galicienne, pour une position avancée d’Aspas au départ de l’action, coupable d’avoir ensuite perturbé David Alaba dans sa tentative de sauvetage (41e).

34 buts en 35 sorties pour Benzema

La frustration évacuée, les locaux ont fini par égaliser peu de temps après le retour des vestiaires. Coupable sur le penalty de l’ouverture du score, Nolito s’est fait pardonner en reprenant de près, absolument seul aux six mètres, une offrande de Javi Galan (52e). Revenu au contact du Real, le Celta a retrouvé de l’allant et des couleurs. Et, à l’instar du premier acte, une négligence a coupé court l’élan des Celestes. Cette fois, c’est au tour de Jeison Murillo de se faire berner par une feinte de l’entrant Rodrygo (63e). D’habitude intraitable dans l’exercice, Benzema a trouvé à qui parler sur sa deuxième tentative du soir, battu par un Dituro alerte (64e).

Moins de cinq minutes plus tard, le Tricolore se voit offrir une chance de se racheter. Crocheté par Kevin Vazquez, Ferland Mendy obtient un troisième penalty en faveur de la Maison Blanche (68e), transformé sans sourciller par un Benzema record (70e). Déjà pointé à 24 réalisations en championnat, le Français en est à 34 buts en 35 rencontres cette saison, tout simplement un record depuis qu'il est au Real.

Malgré quelques dernières tentatives locales (90e+2), les Merengues s’en sortent laborieusement (45% de possession), dans un schéma attentiste mais efficace. Avec désormais 12 points d’avance sur son dauphin, Séville, et 15 sur le Barça (avec deux matches en moins), le Real Madrid fonce vers le sacre domestique. Un titre qui porterait assurément le sceau de Karim Benzema et Thibaut Courtois, une nouvelle fois épatant ce samedi.

Liga On ne l'attendait pas aussi fort aussi vite : le Barça de Xavi, révolution express 21/03/2022 À 15:19