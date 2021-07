Karim Benzema devra patienter avant de pouvoir reprendre l'entraînement avec le Real Madrid. Alors qu'il devait retrouver ses coéquipiers ce vendredi, plus de trois semaines après l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, l'ancien Lyonnais a été positif au Covid-19, a annoncé le club madrilène sur son site officiel. Ainsi, l'international français devra effectuer une quarantaine avant de pouvoir retrouver les terrains.

L'attaquant du Real Madrid, qui aurait trouvé un accord pour prolonger jusqu'en juin 2023 comme le révélait Marca jeudi soir, manquera donc le match amical prévu dimanche en Ecosse face aux Glasgow Rangers. Cependant, Karim Benzema peut espérer être aligné face à l'AC Milan, toujours en amical, le 8 août prochain en Autriche, et contre Alaves six jours plus tard, à l'occasion de la première journée de la Liga 2021-22.

