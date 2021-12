Comme en Angleterre, le Covid-19 pourrait perturber la Liga. Ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé que Philippe Coutinho, Sergiño Dest et Ez Abde avaient testés positifs au Covid-19. "Ils vont bien et sont à l'isolement", a écrit le club catalan sur son site officiel. Désormais, dix joueurs barcelonais ont été infectés par le coronavirus : Dani Alves, Clément Lenglet, Jordi Alba en début de semaine, puis Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Gavi et Alejandro Balde mercredi.

Ad

Au même moment, l'Atlético de Madrid a révélé la présence de cinq cas positifs dans son effectif : Antoine Griezmann, João Felix, Koke, Hector Herrera et Diego Simeone. "Ils sont tous asymptomatiques et à l'isolemement", a précisé le champion d'Espagne en titre, qui doit affronter le Rayo Vallecano dimanche. Mais la tenue de la rencontre semble compromise car le 4e de Liga compterait 17 cas positifs selon la presse espagnole.

Liga Le Barça ne trouve pas la clé pour prolonger Dembélé, le PSG prêt à lui ouvrir sa porte ? IL Y A 3 HEURES

De son côté, le Barça doit affronter Majorque dimanche. Une opposition aux allures de casse-tête pour Xavi, à moins que la rencontre ne soit remise à une date ultérieure. En Espagne, un match doit être reporté si l'une des équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l'équipe première, selon les critières établis par la Fédération espagnole de football et La Liga.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

Liga Ferran Torres pour 55 millions : "Ca fait cher le joueur de complément…" IL Y A 20 HEURES