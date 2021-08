Florentino Pérez n'est jamais à une idée près pour que le Real Madrid fasse les gros titres. Mais ce coup-ci, personne ne l'avait vu venir. Selon Mundo Deportivo samedi , le club madrilène et son président envisageraient sérieusement l'hypothèse d'un départ de la Liga, le championnat d'Espagne pour évoluer ailleurs en Europe ! L'information paraît invraisemblable, mais elle puise sa source dans l'agacement de Pérez envers Javier Tebas. Le patron de la Liga et celui du Real sont en conflit ouvert depuis plusieurs mois, de quoi pousser Pérez à envisager toutes les options pour l'avenir de son club.

Les raisons de la colère sont multiples. Pérez en veut notamment à Tebas pour sa prise de position à l'encontre de la Super Ligue, projet mort-né dont le dirigeant madrilène est un des instigateurs. Et l'accord passé entre la Liga et CVC, un fonds d'investissement qui a permis d'éponger les dettes des clubs espagnols contre 10% du capital du Championnat d'Espagne, n'a fait qu'ajouter un peu plus d'huile sur le feu entre Tebas et Pérez. Le Real Madrid, comme le FC Barcelone ou l'Athletic Bilbao ont ainsi refusé de signer cet accord, pour lequel le président madrilène n'aurait pas été informé avant sa proposition.

Le Real dément, Tebas s'agace

Ainsi, dans ce climat de tension, Florentino Pérez pourrait tout simplement décider de quitter la Liga et d'aller voir ailleurs. Il songe notamment à la Premier League, même si les obstacles juridiques et financiers, notamment liés au Brexit, seraient nombreux précise Mundo Deportivo. Le Real estime ainsi que le Championnat d'Angleterre serait "la compétition qui pourrait le plus convenir à ses prétentions". Perez aurait aussi sondé la Bundesliga et la Serie A.

Cette perspective et cet article de Mundo Deportivo – quotidien catalan pro-Barça, faut-il le rappeler – n'a que moyennement amusé Javier Tebas, qui a réagi sur Twitter, laissant entendre que la fuite de cette rumeur pourrait être l'œuvre de Joan Laporta, président des Blaugrana. "Quelles absurdités on peut lire en ce moment" a-t-il notamment commenté.

Le Real aussi a tenu à balayer la rumeur d'un communiqué acide : "le Real Madrid veut assurer que cette information est complètement fausse, absurde et impossible, et qu'elle ne cherche qu'à perturber, une fois de plus, le quotidien de notre club." La hache de guerre est loin d'être enterrée. Et si ce départ du Real de la Liga n'est pas (encore) une affaire sérieuse, il en dit long sur l'atmosphère délétère qui règne sur le football espagnol.

