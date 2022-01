Le Barça a coupé toute discussion. Alors que le dossier Ousmane Dembélé était sa priorité, le club catalan a pris une décision radicale : Ousmane Dembélé ne jouera plus sous les couleurs du FC Barcelone. Après avoir refusé une offre de prolongation avec un salaire annuel compris entre 20 et 25 millions d’euros à la fin du mois de décembre, le clan Dembélé et ses exigences folles ont été poussés vers la sortie par Joan Laporta, définitivement lassé.

Dembélé prié de quitter le club

Ad

Selon les informations du journaliste Gerard Moreno, dans un premier temps, le président barcelonais devrait annoncer à l’international tricolore qu’il mettait fin à toute négociation en retirant définitivement son offre, avant de baisser drastiquement la clause libération de l’ailier de 24 ans. Estimée à 400 millions d’euros, cette dernière sera désormais de 50 millions. Le but étant de trouver une porte de sortie à Ousmane Dembélé avant la fin du mercato hivernal. En cas d’échec, le FC Barcelone a décidé que son jeune attaquant ne disputera plus la moindre minute sous le maillot blaugrana, et ce jusqu’à la fin de la saison.

Liga Benzema : "Je me trouve au max. Il me manque juste des trophées" HIER À 07:50

Après un feuilleton hors du commun, l’avenir du champion du monde 2018 semble donc tout tracé : soit il trouve un nouveau club dès cet hiver, soit il ne foulera plus aucune pelouse jusqu’au terme de son contrat. Une décision qui fait suite à la folie de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, qui réclamait un salaire annuel de 40 millions d’euros sur cinq ans pour son client, en plus de différentes commissions pharaoniques. Reste à savoir si un club tentera à son tour l’expérience.

Liga Pourquoi Depay pourrait repartir aussi vite qu'il est arrivé au Barça 12/01/2022 À 15:22