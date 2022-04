Il est le leader tranquille, l'homme qui murmurait à l'oreille des stars. Mais Carlo Ancelotti, c'est surtout celui qui enchaîne les records. Ou qui améliore ceux qu'il a déjà acquis. Le technicien italien était déjà entré dans l'histoire en remportant la Bundesliga avec le Bayern Munich en 2017. Il était alors devenu le premier entraîneur à avoir été sacré champion dans quatre des cinq "grands" championnats après la conquête de la Serie A avec l'AC Milan en 2004, celle de la Premier League avec Chelsea en 2010 et celle de la Ligue 1 avec le PSG en 2013. Il ne lui manquait que la Liga. Elle figure désormais elle aussi à son palmarès.

Ce titre lui avait échappé lors de son premier passage au Real Madrid entre 2013 et 2015. Troisième de Liga en 2014, derrière l'Atlético et le FC Barcelone, deuxième en 2015 derrière le Barça, "Carletto" avait fait main basse sur quasiment tous les autres trophées possibles avec le club merengue : la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, tous remportés en 2014. Seul le championnat s'était refusé à lui. Une anomalie réparée dès la première saison de son retour à la Maison Blanche, où il a succédé l'été dernier à Zinedine Zidane, son ancien adjoint, au poste d'entraîneur.

Un cas unique, un club ultra-fermé

Gagner le titre de champion dans les cinq "grands" championnats est un "poker" inédit. Les entraîneurs sacrés dans cinq ligues différentes sont d'ailleurs très rares. Ancelotti n'est que le troisième à réussir cette performance. Le premier à l'avoir réalisée ? Tomislav Ivic. Il avait signé cet exploit en 1992 avec Marseille, même s'il avait été remplacé par Raymond Goethals dès le mois de novembre. Le technicien croate, disparu en 2011, avait tout de même été sacré champion de France, après avoir conquis le titre en Yougoslavie avec l'Hajduk Split (1974, 1975, 1979), aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam (1977), en Belgique avec Anderlecht (1981) et au Portugal avec le FC Porto (1988).

Le deuxième est un autre entraîneur passé par l'OM : Eric Gerets. S'il a dû se contenter du podium en L1 avec Marseille (3e en 2008, 2e en 2009), le Belge a été champion en Belgique (1997 avec Lierse, 1998 avec le FC Bruges), aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven (2000 et 2001), en Turquie avec Galatasaray (2006), en Arabie Saoudite avec Al Hilal (2010) et au Qatar avec Lekhwiya (2014). D'autres entraîneurs ont été sacrés dans quatre championnats différents, comme Ernst Happel (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Autriche), Giovanni Trapattoni (Italie, Allemagne, Portugal, Autriche) ou José Mourinho (Portugal, Angleterre, Italie, Espagne).

Une méthode qui gagne… et qui dure

Une liste prestigieuse qui en dit long sur l'exploit historique réalisé par Ancelotti. Si l'Italien n'a globalement entraîné que des clubs réputés et ambitieux dans sa carrière, il n'en est pas moins parvenu à exporter son mode de management et son style de jeu avec succès dans les championnats à la fois les plus exigeants et aux caractéristiques très différentes. Un football pragmatique avec une science du détail poussée à l'extrême, et une gestion des hommes basée sur un subtil équilibre entre la douceur et la fermeté, qui lui ont permis d'exporter sa culture de la gagne avec réussite dans les plus grandes ligues.

Ce "poker" montre aussi que sa méthode traverse les époques avec succès. Ancelotti l'a en effet bâti sur trois décennies différentes, depuis son premier titre à Milan en 2004 jusqu'à celui de 2022 avec le Real Madrid. Un phénomène également illustré par un autre record, sur la scène européenne cette fois-ci. En atteignant les demi-finales de la Ligue des champions avec le Real Madrid cette saison, l'Italien est devenu le premier entraîneur à figurer en demi-finale de la C1 sur… quatre décennies consécutives. Une série initiée en 1998-99 avec la Juventus Turin, où il avait succédé à Marcello Lippi en cours de saison.

Et maintenant, la 4e C1 ?

Car les succès d'Ancelotti ne se limitent pas à la scène nationale. Après avoir établi un record domestique en remportant un titre de champion dans les cinq "championnats", le coach transalpin pourrait en viser un autre en mai prochain si le Real Madrid se qualifie pour la finale de la C1. Pour l'instant, il figure en tête du palmarès des entraîneurs les plus titrés de la compétition avec trois sacres, tout comme Zinédine Zidane et Bob Paisley. Il est déjà le seul de ce trio à l'avoir fait avec deux clubs différents (2003 et 2007 avec l'AC Milan, 2014 avec le Real Madrid). Il pourrait surtout devenir le premier entraîneur à soulever la coupe aux grandes oreilles une quatrième fois. Et boucler ainsi une saison historique à tous les niveaux.

Pour cela, il lui faudra déjà vaincre le Manchester City de Josep Guardiola, vainqueur à l'aller au bout d'un match de folie (4-3). Le technicien catalan est d'ailleurs au-dessus d'Ancelotti sur le nombre de titres de champions remportés dans au moins deux ligues différentes parmi les cinq "grands" championnats. Guardiola totalise neuf sacres, en attendant peut-être le 10e en fin de saison. Giovanni Trapattoni (8), Fabio Capello (7), Helenio Herrera (7), José Mourinho (6) sont également dans ce cas. C'est à souligner. Car faire mieux qu'Ancelotti, ça devient de plus en plus compliqué.

