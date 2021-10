L'électrochoc Sergi Barjuan n'a pas eu lieu. Barcelone a concédé samedi un triste match nul sur sa pelouse face à Alavés, 16e au coup d'envoi (1-1). Trois minutes après l'ouverture du score magnifique de Memphis Depay (49e), les Blaugranas ont concédé l'égalisation de Luis Rioja et ne sont jamais parvenus à reprendre l'avantage malgré leur domination (près de 80% de possession). Le Barça est dorénavant neuvième (16 points) et prend du retard dans la course à l'Europe.

