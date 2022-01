Le Real Madrid a loupé sa rentrée. Invaincus depuis le 3 octobre dernier, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont fait surprendre par leur voisin de la banlieue sud de Madrid, Getafe, en concédant une défaite pour leur premier match de l’année 2022 (1-0). C’est une bévue défensive d'Eder Militao en première période qui a permis à Enes Unal de pourfendre la maison blanche. Le Real pourrait voir revenir Séville à 5 points en cas de victoire, à l'issue de cette 19e journée.

S'ils ont creusé l’écart avec leurs poursuivants dans la course au titre de champion d’Espagne, rien n'est joué pour le Real en Liga cette saison et ce premier match du cru 2022 est venu le rappeler aux partenaires de Karim Benzema. Sans les arabesques de Vinicius, absent car testé positif au Covid-19 avant le match, ni l'international français ni le reste des attaquants merengues n'ont réussi à prendre le meilleur sur le coffre-fort installé par Quique Sanchez Flores, l'entraîneur de Getafe, devant la surface de son équipe.

Modric rayonnant, Hazard ronronnant

Prêt à subir tout le match, Getafe a en plus pris très tôt les devants, grâce à la fébrilité de Militao sur un ballon récupéré devant sa surface. Alors qu’il s’est retourné en direction de son but pour protéger la balle, le Brésilien a été mangé par Unal, qui n’a plus eu qu’à ajuster Thibaut Courtois dans la surface (1-0, 9e). En confiance, le Real a ensuite déployé une belle alchimie collective pour mettre le danger sur les buts de David Soria.

Enes Ünal (Getafe) celebra su gol al Real Madrid Crédit: Getty Images

Très en forme, Luka Modric a d’abord vu le gardien de Getafe dévier un de ses tirs (15e) avant de toucher la barre (17e). Kroos (20e) et Benzema (24e, 33e) ne se sont pas montrés plus tueurs, et la mi-temps n’a pas permis au Real de retrouver de la réussite. Les changements offensifs opérés par Ancelotti, qui a fait rentrer Hazard et Marcelo à la pause, ainsi que Mariano Diaz en fin de partie (67e), n’ont pas apporté plus de danger, car les Merengue se sont montrés de plus en plus maladroits au fil des minutes.

Seul Casemiro, d’une demi-volée puissante à l’entrée de la surface, a pensé égaliser, mais Soria, logiquement désigné homme du match à la fin de la rencontre, a superbement repoussé le ballon (76e). A nouveau vigilant sur une tête d’Isco dans le temps additionnel (90e+1), il a permis aux siens de prendre de l’air sur la zone rouge, dont ils sont provisoirement à trois longueurs. Après avoir vu sa série de 15 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, prendre fin, le Real tentera de rebondir en Coupe cette semaine face à Alcoyano.

