Le Barça s’est fait peur, mais ne loupe pas son démarrage. Opposés à la Real Sociedad pour le coup d’envoi de leur saison 2021/2022, la première sans Lionel Messi, les Blaugrana se sont imposés (4-2), après avoir mené 3-0 puis 3-2. Les Basques, décevants pendant une bonne partie de la rencontre, ont offert un semblant de suspense avant que les Catalans ne plient l’affaire. Martin Braithwaite, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a été le grand artisan du succès.

n était curieux de voir le visage du FC Barcelone de l’ère post-Messi, au Camp Nou et en Liga. Les supporters ont dû être rassurés, même s’il y a eu un petit ascenseur émotionnel quand leur équipe s’est un peu relâchée à 3-0. Emmenés par un Memphis Depay de gala, les Catalans ont globalement dominé les débats, alors qu’on attendait mieux de la Real Sociedad d’un David Silva fantomatique (et remplacé à la pause). Dès l’entame, Martin Braithwaite (1ère) puis Antoine Griezmann (2e) ont fait trembler leurs adversaires. Le Français a ensuite manqué de réussite en trouvant la barre (12e). Il a fallu attendre une tête de Gerard Piqué sur un coup franc déposé de Depay pour voir le Barça ouvrir logiquement le score (1-0, 19e)

Liga L'Atlético ne lâche pas Griezmann, prêt à des concessions pour revenir à Madrid IL Y A 12 HEURES

Depay a brillé pour sa première officielle

Le FC Barcelone s’est un peu plus facilité la tâche avant la pause, quand Braithwaite a fait le break, lui-aussi avec un but de la tête (2-0, 45e+2). Au retour des vestiaires, il s’est offert un doublé, en reprenant un centre fort de Jordi Alba repoussé par le gardien de la Real Sociedad (3-0, 60e). Inexistante offensivement, et à la peine derrière, l’équipe basque a fini par connaître un sursaut d’orgueil dans les dix dernières minutes. Julen Lobete (3-1, 82e) et Mikel Oyarzabal, qui a nettoyé la lucarne sur un coup franc sublime (3-2, 85e), ont replongé les Barcelonais dans le doute. Jusqu’à ce que Braithwaite, encore lui, se mue en passeur décisif pour Sergi Roberto (4-2, 90e+1).

On ne retiendra finalement que la première heure de jeu, pendant laquelle le FC Barcelone a montré de belles choses, en partie grâce à Memphis Depay. Le Néerlandais, dont c’était la première apparition en Liga, a régalé. Très disponible et, surtout, très à l’aise techniquement, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais incarne pour le moment le joueur dont les fans du Barça ont besoin pour définitivement tirer un trait sur Lionel Messi. En attendant de confirmer, les Blaugrana empochent trois points, ce qui leur permet de répondre au succès du Real Madrid et à celui de l'Atlético Madrid.

Liga Griezmann, un été pourri pour une incroyable opportunité IL Y A UN JOUR