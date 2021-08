Déjà une première démonstration pour le nouveau Real Madrid en championnat. Pour le match inaugural de la saison des Merengue en Liga, sur la pelouse du Deportivo Alavés, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés avec la manière au Pays basque (1-4). Les Merengue n’ont pas tremblé, ou presque. Le Français Karim Benzema, qui portait le brassard de capitaine, a signé un doublé.

Pour le début de son second mandat sur le banc du Real Madrid (après un premier passage entre 2013 et 2015), Carlo Ancelotti avait besoin de frapper de fort dès la première journée de Liga et ce déplacement au stade Mendizorroza, antre du Deportivo Alavés. Après une première période où ils vont dominer sans heurt, les Merengue vont s’affirmer dès le retour des vestiaires.

Liga Sans Ramos et Varane mais avec Alaba : quelle défense pour le Real d'Ancelotti ? HIER À 21:19

Hazard a brillé

Sur un centre de Lucas Vazquez dévié astucieusement par Eden Hazard, auteur d'un excellent match, Karim Benzema a ouvert le score d’une superbe reprise de volée du droit au milieu du but (0-1, 48e). Les mésaventures du gardien Fernando Pacheco, formé au Castilla du Real, ont perduré avec un joli but de Nacho, d’une superbe reprise en extension au premier poteau (0-2, 56e).

Benzema, toujours lui a réussi le doublé six minutes plus tard, sur un centre mal renvoyé par la défense basque. Le 194e but dans l’élite espagnole pour l’attaquant international français n’a pas servi à plier l’affaire, puisque sur une passe en retrait manquée d’Éder Militão, Thibaut Courtois a commis une faute sur l’entrant John Guidetti. Un penalty accordé aux Babazorros et converti par Joselu, autre ancien de la maison blanche (1-3, 65e). L’attaquant brésilien formé au Flamengo, Vinicius Junior a marqué le dernier but des siens dans le temps additionnel : le Real Madrid a pris confiance et soigné sa différence de buts.

Tous les yeux sont désormais rivés sur la Catalogne et le Camp Nou, où les coéquipiers d'Antoine Griezmann, orphelins de Lionel Messi, reçoivent la Real Sociedad ce dimanche (20h00). Le champion en titre, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, débutera sa saison domestique par un déplacement à Vigo, pour y défier le Celta un peu plus tôt, à 17h30.

Ligue 1 Ramos accueille à son tour Messi : "Si on nous avait dit ça..." 11/08/2021 À 20:29