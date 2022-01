Le FC Barcelone perd deux points. Ce samedi soir, les Blaugrana ont concédé le match nul sur la pelouse de Grenade (1-1), lors de la 20e journée de Liga. Au nouveau stade de Los Carmenes, c'est pourtant le Barça qui avait ouvert la marque, par l'intermédiaire de Luuk de Jong (57e) avant qu'Antonio Puertas n'égalise (89e), dans une fin de partie où les hommes de Xavi étaient en infériorité numérique, après l'expulsion de Gavi (79e). Au classement du championnat d'Espagne, les Barcelonais restent à la sixième place mais à une unité de la troisième marche du podium, tandis que Grenade est douzième.

Déjà unique buteur des siens lors de la précédente journée, contre Majorque (0-1), Luuk de Jong a bien failli se muer, une nouvelle fois, en sauveur du FC Barcelone. Titularisé à la pointe de l'attaque, alors que son compatriote Memphis Depay, tout juste de retour de blessure, avait pris place sur le banc, l'attaquant néerlandais a bien cru ouvrir la marque très tôt dans cette rencontre et plus précisément à la huitième minute de jeu. Mais après quelques minutes de tergiversations, l'arbitre, guidé par le VAR, n'a pas accordé de but, pour une position de hors-jeu, au départ, du centreur Gavi.

Alves faisait son grand retour

Ce n'était donc que partie remise et de Jong a fini par trouver la faille, de la tête, pour mettre les siens sur de bons rails (57e, 0-1). Le FC Barcelone a marqué le plus grand nombre de buts de la tête parmi toutes les équipes en Liga cette saison avec huit réalisations, soit une de plus en 20 matches en 2021-22 que sur l'ensemble de la saison dernière (sept).

Un but intervenu après une passe décisive d'un certain Dani Alves. Le latéral disputait son tout premier match depuis son retour en Catalogne. Le Brésilien (38 ans, 247 jours) est devenu le joueur le plus âgé à faire une apparition dans un match de Liga avec le FC Barcelone, dépassant Pinto (38 ans, 190 jours contre l'Atlético le 17 mai 2014).

Gavi expulsé et tout a changé pour le Barça

Et alors que les hommes de Xavi pensaient certainement avoir le match en mains, même s'ils n'ont finalement jamais réussi à cadrer d'autres tentatives, un fait de match est venu les ramener à la réalité. Coupable d'un tacle par derrière sur Alex Tollado, Gavi n'a pas échappé au second carton jaune, synonyme d'expulsion (79e). A 17 ans et 156 jours, le Barcelonais est devenu le deuxième plus jeune joueur à être expulsé en Liga au 21e siècle, après Marc Muniesa contre Osasuna en mai 2009 (17 ans et 57 jours), tous deux avec Barcelone.

Ce n'est ensuite qu'à ce moment-là que les protégés de Robert Moreno ont alors commencé à y croire. En face, Marc-André ter Stegen, pour sa 200e apparition en Liga et qui s'était déjà montré plus que vigilant devant Darwin Machis (26e), s'est bien couché sur la tentative de Luis Milla (83e). Mais juste avant l'annonce du temps additionnel, le portier allemand a finalement dû céder, sur une frappe d'Antonio Puertas, sur corner (89e, 1-1).

Le FC Barcelone aura certainement de quoi avoir des regrets. Malgré tout, face à une formation invaincue dans l'élite depuis le 21 novembre dernier, les Blaugrana continuent leur belle série en championnat, avec un cinquième match consécutif sans défaite.

