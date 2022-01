Le Real Madrid se devait de gagner pour ne pas se retrouver sous la menace du Séville FC. Karim Benzema et Vinicius Junior ont pris les choses en main pour permettre aux Madrilènes de s’imposer largement contre Valence (4-1). Un doublé du Français (43e, 88e) et un autre du Brésilien (52e, 61e) n’ont laissé aucune chance aux joueurs de José Bordalas. La réduction du score de Gonçalo Guedes (3-1, 76e) n’a pas suffi à faire douter le leader de la Liga. Voilà le Real avec huit points d’avance et deux matches en plus sur son premier poursuivant.

