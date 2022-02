Le choc espagnol a tenu toutes ses promesses et le Barça revit. Les Blaugrana et leurs recrues ont dominé l'Atlético, dimanche, lors de la 23e journée de Liga (4-2). Entre l'ouverture du score de Yannick Carrasco (8e) et un dernier but de Luis Suarez (58e), les Barcelonais ont retrouvé leurs qualités et déroulé. Jordi Alba (10e), Gavi (21e), Ronald Araujo (43e) et Dani Alves (49e) ont tous marqué mais ce dernier a mis les siens en difficulté en étant expulsé (69e). Le Barça a pourtant tenu et double son adversaire pour prendre la 4e place.

Au milieu d'un Camp Nou bien rempli, le Barça a tout de suite fait preuve de volonté offensive. De caractère aussi car l'Atlético a ouvert le score sur sa première offensive quand Luis Suarez, lancé sur la droite, a centré pour Carrasco dont la reprise décroisée dans la course a fini au fond des filets (0-1, 8e). Le Belge a pourtant à peine eu le temps de fêter son 3e but de la saison en championnat. Jordi Alba a vite remis les deux équipes à égalité d'une superbe volée croisée dans la lucarne opposée sur un centre d'Alves et ouvert son compteur (1-1, 10e).

Traoré convaincant

Le match était parfaitement lancé et les Catalans ont intensifié leur domination notamment grâce à la faculté de percussion d'Adama Traoré sur la droite. Le joueur formé à la Masia a martyrisé Mario Hermoso pour trouver la tête de Gavi qui a trompé Jan Oblak (2-1, 21e). Curieusement passif dans tous les secteurs du jeu, l'Atlético s'en est remis à Joao Felix qui avit loupé la cible de peu (20e) avant de rater une reprise en bonne position (24e).

Diego Simeone a décidé de passer à une défense à cinq et de replacer Carrasco comme piston gauche pour contenir Traoré. Les visiteurs ont pourtant de nouveau craquer sur un long coup franc d'Alves repris de la tête sur la transversale par Piqué et qu'Araujo a bien suivi (3-1, 43e). L'entrée de la recrue madrilène Daniel Wass à la reprise n'a rien changé non plus car Alves a aggravé le score d'une reprise à l'entrée de la zone de vérité après un centre venu de la gauche (4-1, 49e). Du haut de ses 38 ans, l'ancien du PSG pouvait célébrer son retour dans une enceinte en fête.

Alves brillant puis expulsé

C'en était toutefois trop pour El Cholo, toujours privé d'Antoine Griezmann, qui lancé trois nouveaux joueurs d'un coup dont l'ancien Lillois Reinildo (55e). L'arrière gauche a vite trouvé ses marques et l'Atlético est soudainement redevenu dangereux. Couvert par Ferran Torres, Suarez a réduit le score de la tête suite à un corner (4-2, 58e). Déjà buteur au match aller (2-0), El Pistolero a encore frappé contre son ancienne équipe pour mettre fin à 8 matches sans marquer.

Pierre-Emeriick Aubameyang a pu faire ses grands débuts avec le club de ses rêves (61e) mais les choses se compliquées avec l'expulsion d'Alves pour une semelle par derrière totalement inutile sur Carrasco (69e). Les dix Barcelonais ont dû s'accrocher et les spectateurs ont tremblé mais les Madrilènes n'ont plus réussi à inquiéter Ter Stegen. Les champions en titre confirment leurs difficultés cette saison notamment en défense et comptent désormais deux points de retard sur le Barça qui peut espérer une fin de saison enthousiasmante s'il renouvelle ce genre de prestations.

