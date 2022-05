C'est fait ! Pour le compte de la trente-cinquième journée de Liga 2021-2022, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse du Betis Séville (2-1). Grâce à un but magnifique de Jordi Alba dans la dernière minute du temps additionnel, le Barça a mis son adversaire du soir, cinquième au classement, à onze points à trois journées de la fin du championnat. .

Mathématiquement, les Barcelonais sont donc assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce n'était pas gagné d'avance au moment où Xavi a repris les commandes du club blaugrana en novembre dernier et malgré cette saison sans titre obtenu, les Catalans ont assuré l'essentiel

Le Betis a perdu gros

Avant d'entamer cette rencontre, le Betis pouvait mettre fin à une série noire : le club sévillan n'a jamais remporté ses deux matches de championnat face au Barça dans une même saison. Vainqueur du match aller au Camp Nou, le récent vainqueur de la Coupe d'Espagne n'est pas arrivé à gagner sur sa pelouse du Benito-Villamarin.

Pire encore : les Verdiblancos ont concédé une défaite dans les dernières secondes de la partie, la faute à une reprise de volée fantastique de Jordi Alba sous la barre d'un Rui Silva impuissant (94e, 1-2). Un revers lourd de conséquence, puisqu'au-delà de permettre au Barça de composter son billet pour la prochaine C1, les Andalous ont laissé l'opportunité à l'Atlético de Madrid, quatrième, de prendre six points d'avance en cas de victoire lors du derby madrilène face au Real ce dimanche.

Des regrets, les Sévillans pourront en avoir à la vue du match. La blessure de Claudio Bravo, remplacé par Rui Silva au pied levé, n'a pas pesé dans les débats puisque le gardien de but portugais a fait preuve d'un bel arrêt dès son entrée en jeu pour détourner la tête de Ronald Araujo sur la barre transversale (20e). De son côté, le Betis a également touché un montant catalan avec une frappe de Guido Rodriguez sur le poteau droit de Neto (28e). En seconde période, Juanmi a eu l'occasion d'ouvrir le score mais Neto a détourné sa tentative (63e).

À force de ne pas marquer, le Barça a fini par punir les Béticos grâce à Ansu Fati, entré en jeu et auteur d'une frappe en pivot imparable (76e, 0-1). Le Betis a rapidement égalisé par Marc Bartra, ancien de la maison catalane (79e, 1-1) mais n'a pas su tenir le résultat nul dans une course à la Ligue des Champions où tout point obtenu pourrait avoir son importance. Depuis leur canapé, le Séville FC et l'Atlético s'en frottent les mains.

