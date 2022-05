Plusieurs enjeux sur les terrains espagnols ce soir. Aussi bien l'Europe avec la 3e place, la lutte pour l'Europa League et la Conference League et surtout la bataille du maintien. Un sacré Multiplex nous attend. Les seules certitudes pour le moment sont le titre du Real et la relégation de Levante. Sinon, tout reste à jouer. Rendez-vous dans quelques minutes pour le début de ce MultiLiga.

10 matches pour ce multiplex : Atlético de Madrid (3) - Seville FC (4) ; Cadiz (17) - Real Madrid (1) ; Getafe (15) - FC Barcelone (2) ; Betis Seville (5) - Grenade CF (14) ; Levante (20) - Deportivo Alaves (19) ; Majorque (18) - Rayo Vallecano (12) ; Villarreal (7) - Real Sociedad (6) ; Athletic Bilbao (8) - Osasuna (9) et Celta de Vigo (11) - Elche (14).

Bonsoir à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct ce multiplex de la 37e journée de Liga. Début des matches à 19h30.

