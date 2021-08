Premier faux pas pour le champion sortant. Après deux victoires pour démarrer la Liga, l’Atlético de Madrid a été accroché, dimanche soir, à domicile par Villarreal (2-2). Mais les Colchoneros ont fini la rencontre avec le sourire. Menés à quinze secondes du terme, ils ont profité d’un improbable but contre son camp d'Aïssa Mandi pour arracher l’égalisation !

Avec ce point, les hommes de Diego Simeone font partie d’un groupe de six équipes en tête (Real Madrid, Séville FC, Valence CF, FC Barcelone et Majorque). Le Sous-Marin jaune, nettement dominé mais frustré par ce scénario incroyable, a enchaîné un troisième match nul de rang.

Liga L’Atlético enchaine et prend les commandes 22/08/2021 À 19:29

Mandi-Rulli et le CSC le plus improbable

On était sur le point d’écrire que l’Atlético allait subir une défaite comme il a l’habitude d’en infliger à ses adversaires. Ultra réaliste (deux tirs, deux buts), Villarreal a subi tout le long du match (16 corners à zéro, 23 tirs pour les Madrilènes) mais a mené à deux reprises.

Oui mais voilà, Mandi et Rulli ne se sont pas compris sur le dernier long ballon sans véritable danger à négocier. A la 95e minute, le défenseur algérien a voulu remiser de la tête à son gardien. L’ancien portier de Montpellier avait lui anticipé pour cueillir lui-même le cuir et donc déserté l’axe de son but (2-2, 90e+5). La suite, vous la connaissez.

Lemar a (encore) brillé

Ce quiproquo a été le dénouement incroyable d’une rencontre qui a mis du temps à se lancer. En première période, Lemar a été le plus virevoltant. D’une frappe du droit, le Français a d’abord touché le poteau (23e). Juste avant la pause, il a délivré un centre parfait pour Trippier dont la tête a été sauvée miraculeusement par Mandi (45e+5).

Les hommes d’Unai Emery ont piqué une première fois par Trigueros d’une frappe à l’entrée de la surface qu’un Oblak des grands soirs aurait sans doute sorti (0-1, 52e). Titulaire pour la première fois cette saison, Luis Suarez a rapidement égalisé en convertissant l’offrande de Correa (1-1, 56e). Acculé, le Sous-Marin jaune a été chirurgical et Pino a profité d’une incompréhension entre Gimenez et Savic pour servir Danjuma, clinique devant le but (1-2, 74e).

Unai Emery et ses hommes pensaient avoir fait le coup parfait et repartir du Wanda Metropolitano avec une victoire de prestige. Mais le match a sans doute duré trente secondes de trop pour Mandi et Rulli, mis à contribution et très bons par ailleurs sur le reste de la partie. Malheureusement pour l’ancien joueur de Reims, c’est sans doute son but contre son camp qui fera le tour de la planète foot et non ses nombreuses interventions décisives.

Liga L'Atlético lance parfaitement la défense de son titre 15/08/2021 À 17:30