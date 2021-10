Semaine de premières et semaine à oublier pour le Real Madrid. Après avoir mordu la poussière à la surprise générale en milieu de semaine contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, les Merengue ont chuté pour la première fois en Liga sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (2-1). Amorphe, le club madrilène a bien cru pouvoir revenir grâce à Karim Benzema, encore buteur, mais l'international français a été trop seul, trop longtemps dans ce match.

Auteur d’un nouveau but de toute beauté (70e), celui de l’espoir pour le Real Madrid, Benzema ne peut pas tout faire seul. Aligné aux côtés de Vinicius Jr au coup d’envoi, l’ancien Lyonnais a d’abord passé la première mi-temps à la recherche du ballon. Quatre jours après la désillusion européenne, Ancelotti avait en effet fait le choix de faire tourner avec notamment la première titularisation de Toni Kroos ou celle de Camavinga quand Casemiro a pris place sur le banc.

L’absence du Brésilien s’est faite ressentir durant tout le premier acte, avec un manque d’impact criant du milieu madrilène face aux Catalans. La possession a bien été pour le Real mais trop stérile et l’Espanyol a profité des errements de cet entrejeu pour faire la différence.

Darder a failli s’en vouloir

Le promu, avec une seule victoire au compteur en 7 journées, a pris les devants grâce à son buteur maison, Raul de Tomas (17e). A l’image de ses coéquipiers, il a été beaucoup plus prompt que les défenseurs madrilènes pour crucifier Courtois. Le club catalan menant au score, il aurait été logique de penser que les hommes de Vicente Moreno allaient baisser rideau et se contenter de défendre.

Ce fut tout l’inverse malgré l’ajustement d’Ancelotti à la pause avec la sortie de Camavinga et l’entrée de Rodrygo. Si le Real Madrid a perdu à l’extérieur pour la première fois depuis le 8 novembre 2020, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le but du break à l’heure de jeu d’Aleix Vidal, parti de la ligne médiane pour tromper Courtois après avoir effacé Nacho d’un petit pont, a été le symbole de cette équipe madrilène en manque d’envie.

Benzema pas verni

Le sursaut d’orgueil a bizarrement correspondu avec l’entrée de Casemiro à la place d’un Kroos à court de rythme. Le Brésilien a amené de la puissance et du liant dans le jeu des siens. Pas vraiment là où on l’attend mais suffisant pour mettre Benzema dans de meilleures dispositions. Sur un nuage depuis le début de la saison, le capitaine madrilène a encore bien failli jouer les sauveurs d’un après-midi.

Frustré par une position d’hors-jeu de Jovic alors qu’il avait marqué (66e), KB9 a fait les choses à sa façon avec une frappe placée imparable, quatre minutes plus tard (2-1, 70e). Le but de l’espoir pour le Real, celui de la peur pour l’Espanyol qui a eu les occasions de plier le match bien avant. Dans cette fin de rencontre haletante, Sergi Darder a bien cru devoir se mordre les doigts d’avoir gâché son face-à-face contre Courtois et permettre au club catalan de mener 3-0, quelques minutes avant la réduction du score.

Finalement, ce loupé est resté sans incidence même si le RCDE Stadium a cru au cauchemar sur une demi-volée en lucarne d’Hazard (84e). Mais la chance était barcelonaise, ce dimanche, et un hors-jeu de Benzema sur sa remise pour le Belge a permis à l’Espanyol de signer une victoire de prestige. Toujours leader, le Real Madrid reste malgré tout sur trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues (1N, 2D). Pas le meilleur des scenarii avant de partir à la trêve internationale…

