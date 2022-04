L'Atlético a encore chuté. Dans un match soporifique avec très peu d'occasions, Majorque s'est finalement imposé grâce à un seul petit but obtenu sur un pénalty (1-0). Une victoire surprenante qui permet à Majorque de souffler un peu pendant que les Colchoneros laissent une marche de manoeuvre au Séville FC et au FC Barcelone. Battu par Manchester City en début de semaine à l'Etihad Stadium, le club madrilène a mal terminé sa semaine.

Ad

On connait la capacité de l'équipe de Diego Simeone a avoir du mal à enclencher une animation offensive efficace. Mais aujourd'hui, il ne s'est vraiment rien passé. Malgré une attaque composée à l'origine de Luis Suarez et Antoine Griezmann, Madrid n'a que très peu tenté, laissant à Majorque quelques opportunités pour les punir.

Ligue des champions L'antisèche : Mais comment espère-t-il se qualifier ? 05/04/2022 À 22:26

Sur les 45 premières minutes, rien à se mettre sous la dent des deux côtés du terrain. Pas de combinaisons, pas de débordements, très peu de frappes et aucun tir cadré pour au moins solliciter les gardiens. Une première période à ne jamais montrer dans les écoles de football.

Le Ballon d'Or peut-il encore échapper à Benzema ? "Tout est réuni pour faire de lui le favori"

Un penalty polémique

Au retour des vestiaires, Majorque a très légèrement corrigé le tir en donnant au public sa première frappe cadrée sur une volée bien tirée de Brian Olivan, repoussée de peu par Jan Oblak. De leur côté, les Colchoneros ont tenté de répondre, sans vraiment se montrer convainquants. Les entrées en jeu Matheus Cunha, Thomas Lemar et João Félix n'ont absolument rien changé à la physionomie du match.

Le seul but de la rencontre a finalement été marqué sur pénalty par Vedat Muriqi après une faute de Reinildo sur Pablo Maffeo (68e). Malgré un léger emballement suite à ce but, les joueurs de Simeone n'ont pas su quoi faire de la possession à leur avantage (68%). Au final, seul Luis Suarez a cadré une frappe sur une tête pas du tout appuyée ni dangereuse pour Sergio Rico.

Grâce à cette victoire, Majorque sort ainsi de la zone rouge après la défaite de Cadix face au Betis (1-2). L'Atlético stoppe sa belle série de victoire en championnat après deux mois sans un point perdu et laisse à Séville et au Barça l'occasion de conforter un peu plus leur place sur le podium de la Liga.

Ligue des champions L'ennui puis l'éclair : De Bruyne et Foden libèrent City 05/04/2022 À 20:49