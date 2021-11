Sergio Agüero va bel et bien devoir mettre sa carrière de footballeur entre parenthèses. L'attaquant argentin, qui avait été victime d'un malaise lors du match opposant le FC Barcelone au Deportivo Alavés samedi, s'apprête à faire l'impasse sur les trois prochains mois de compétition. Ce lundi, son club a annoncé que cette durée était nécessaire pour évaluer l'efficacité de son traitement médical. "", a déclaré le FC Barcelone sur son site internet. "I."

Le club a ajouté que l'Argentin avait subi samedi soir "". Agüero a été victime d'un léger malaise lors du match contre Alavés samedi au Camp Nou et s'est allongé à terre en se touchant la poitrine et le cou peu avant la mi-temps. L'arbitre a appelé les secouristes mais Agüero est sorti du terrain en marchant, remplacé par Philippe Coutinho. Il a ensuite été évacué vers un hôpital de Barcelone . Le club a publié une photo du joueur sur Twitter avec le hashtag #ForçaKun (Force Kun). L'attaquant de 33 ans, qui a rejoint le FC Barcelone cet été en provenance de Manchester City, a fait cinq apparitions officielles avec le Barça, pour un seul but.