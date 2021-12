"Antoine a toujours voulu revenir". Diego Simeone l'affirme. Antoine Griezmann "est là où il veut être". Et ça commence à se voir sur la pelouse alors que le champion du monde a été décisif face à Porto cette semaine (ndlr : un but et une passe). "J'espère qu'il continuera à s'améliorer et à progresser, parce qu'on a besoin de lui. Surtout sur le plan des efforts, parce que le talent, il l'a, et personne ne pourra le lui enlever. C'est ce qui fait de lui un joueur différent dans notre équipe : talent + sacrifice + efforts", a estimé le technicien argentin de l'Atlético samedi en conférence de presse d'avant-match.

"Savoir élever son niveau, savoir jouer à n'importe quel poste selon les besoins de l'équipe, comme il l'a fait l'autre jour (mardi à Porto, 3-1) quand il a dû jouer ailier gauche (après le carton rouge de Yannick Carrasco, NDLR). Demain (dimanche), ce sera un match important pour lui et pour l'équipe, j'espère qu'il pourra donner le maximum", a ajouté Simeone.

Luis Suarez pourra jouer

Après un transfert de Barcelone cet été et un début de saison timide dans son ancien club, Griezmann est revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines. Mardi, il a été impliqué sur les trois buts des Colchoneros, qui ont arraché la victoire 3-1 à Porto et leur billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions.

Avec Griezmann, Simeone pourrait aligner Luis Suarez, sorti blessé et en larmes mardi mais visiblement apte à jouer. "Demain (dimanche), il sera là. On verra demain (dimanche) s'il débute ou s'il entrera en cours de jeu", a annoncé Simeone. "Après le match, j'ai parlé avec Luis. Les examens ont montré qu'il n'avait rien. J'ai vu la joie avec laquelle il a célébré les buts de Griezmann et d'Angel Correa. Je le lui ai dit, je l'admire. A 34 ans, en ayant gagné tout ce qu'il a gagné, en ayant dû sortir parce qu'il ne se sentait pas à 100%, fêter ces buts de cette manière... cela résume ce qu'est Luis Suarez", a encensé l'Argentin.

