Le mot interdit a été lâché. Le coupable se nomme Carlo Ancelotti. Très satisfait, un peu euphorique même, après la démonstration de ses hommes face à la Real Sociedad (4-1), samedi soir, lors de la 27e journée de Liga, le technicien transalpin n'a pas manqué d'avertir le Paris Saint-Germain des futures intentions de ses hommes : celui de retourner la situation lors du 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi prochain.

Défait sur le fil au Parc des Princes (1-0) il y a trois semaines, le Real croit désormais à la... "Remontada". Même s'il ne faut qu'un but pour la réussir, et aller au minimum en prolongation, les Madrilènes ont accumulé la confiance nécessaire pour le faire. Et ce succès face à la Real a suffi pour répéter les dernières gammes et montrer que Luka Modric et Karim Benzema allaient être les moteurs de ce Real revanchard. Samedi soir, ils ont porté leurs coéquipiers vers la victoire. Le Real a été mené au score pendant une demi-heure, mais passé la phase de rôdage, il a produit l'un de ses meilleurs matches de la saison niveau contenu et réalisme.

"Je crois qu'on a très bien joué. Notre plan de jeu était de presser très haut et ça c'est bien passé. On a fait les choses très bien. C'est l'intensité que l'on doit avoir, celle qui plaît au public. Et on peut le refaire, bien sûr contre le PSG. En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi", a analysé Ancelotti, très satisfait de la proposition.

Cette victoire nous donne beaucoup d'espoir

Une victoire et une belle prestation. Il n'en fallait pas plus pour que les hommes de la "Casa Blanca" cassent la mauvaise dynamique mentale dans laquelle le Real était installé depuis la fin du mois de janvier. Fatigué, lessivé même, le club madrilène était arrivé sans jus et sans idées à Paris, avant d'en repartir avec un arrière-goût de doute, suite au but libérateur de Kylian Mbappé.

Malgré les absences de Casemiro et celle probable de Toni Kroos, blessé, le club espagnol va aborder le rendez-vous européen de mercredi avec un coup de boost mental. "C'était un match important parce qu'il nous permettait d'accentuer notre avance au classement. Et l'équipe a répondu présente en ce sens. Cette victoire nous donne beaucoup d'espoir. Tout le Madridisme croit plus à la Remontada après ce match", annonce Ancelotti. Le PSG est prévenu.

