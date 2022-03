Aubameyang, le "cadeau tombé du ciel"

Son apport dans le jeu

Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas le profil qu'on imaginait idéal pour le Barça. Mais avec une telle affaire sous le nez il aurait été dommage pour les Blaugranas de tourner le dos à l'opportunité de relancer un attaquant de sa trempe. Et le pari est globalement réussi. PEA a réussi à s'adapter au jeu barcelonais, et Xavi au Gabonais.

Depuis la gifle référence apposée sur les joues napolitaines en Ligue Europa fin février dernier (4-2), Xavi assume complètement un jeu plus direct. Un style qui convient bien à l'ancien d'Arsenal. Avec comme principale qualité la prise de profondeur, Aubameyang aurait été limité dans un jeu correspondant à l'ADN blaugrana, là ce n'est pas le cas. Globalement, la greffe a pris. On en veut pour preuve ses buts, qui ressemblent beaucoup à ce qu'il réalisait à Dortmund, et la banane qu'il affiche après chaque pion planté.

Ses stats

Il a planté sept buts depuis son arrivée. Et en Liga, il impressionne. 1,22 but par 90 minutes jouées, c'est énorme et bien plus que les meilleurs buteurs du championnat. Benzema, par exemple, très bien parti pour décrocher le pichichi cette saison, tourne à 0,96 but par 90 minutes jouées.

Ce qu'en pense Xavi

(Après la victoire 4-0 contre Osasuna) "Auba a été un superbe cadeau tombé du ciel pour nous car il est très positif. Il a très bien réagi avec le vestiaire. [...] C'est un privilège de le diriger." Et pour le côté tactique, le technicien espagnol n'a fait que confirmer la tendance : "Il s'est rapidement adapté aux besoins de l'équipe et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il trouve des ouvertures en profondeur."

Adama Traoré, fidèle à lui-même

Son apport dans le jeu

Lui aussi bénéficie largement du pragmatisme de Xavi. Adama Traoré est programmé pour éliminer en un contre un, casser des lignes balle au pied et dévorer des espaces (qu'il se crée souvent lui-même). Et l'entraîneur du Barça lui a donné la possibilité de la faire au sein d'une équipe qui domine généralement ses matches en Liga.

Ce n'était pas gagné d'avance mais, même s'il est moins décisif qu'Aubam', Traoré fait des différences, facilitées par une mise en orbite des ailiers voulue par le coach catalan. S’il n’a pas encore le niveau de ses plus heures anglaises, il a su se rendre intéressant par fulgurances. On l'a vu dynamiter des défenses sur des phases complètement arrêtées. Dans le derby contre l'Espanyol , en février, ses accélérations ont fait très mal, notamment sur le deuxième but barcelonais.

Adama Traoré face à Patrick van Aanholt contre Galatasaray Crédit: Getty Images

Ses statistiques

passes décisives à se mettre sous la dent depuis son arrivée. Les lignes statistiques d'Adama Traoré ne sont pas flamboyantes. Mais sur le terrain, il fait avancer le jeu et a le mérite qu'on se penche sur d'autres chiffres. Il tourne à 2,41 dribbles réussis toutes les 90 minutes.

Ce qu'en pense Xavi :

(Après la victoire contre l'Atlético Madrid, 4-2) "Il sait quand il doit provoquer, quand il doit faire la passe. Il est à un âge parfait pour être performant. Et physiquement, c'est un animal, une bête…".

Ferran Torres, la caution jeu

Son apport dans le jeu

Pour le moment, Ferran Torres est resté dans son jus. C'est la seule des quatre recrues barcelonaises qui a encore du mal à se conformer aux standards de jeu proposés par Xavi. Contrairement aux cas Traoré et Aubameyang, c'est lui qui doit s'adapter à son nouvel entraîneur, et pas l'inverse. Il faut dire que ces dernières années, il n'a évolué qu'avec City et la sélection espagnole, il a encore dans les pattes la fibre d'un jeu plus léché et collectif.

Ferran Torres Crédit: Getty Images

Ce qui a pu lui jouer des tours sur certaines sorties. Notamment lors du match aller de Ligue Europa contre Naples, où il a cruellement manqué d'efficacité, alors même que le plan de jeu de Xavi réclame des tueurs dans la surface. Tare pour laquelle il a été durement critiqué. Ce a quoi il a répondu le plus tranquillement du monde en conférence de presse : "C’est vrai que je suis un joueur d’attaque, mais il y a d’autres facteurs comme aider défensivement, faire des passes décisives. Je suis tranquille". Tranquille, il peut l'être un peu plus depuis ses récentes performances plus solides, dont un doublé contre Osasuna lors de la dernière journée de Liga.

Ses stats

Grâce à de bons matches récemment, Ferran Torres a fait gonfler ses chiffres : Cinq buts et quatre passes décisives en 13 matches. Pas de quoi faire la une de Mundo Deportivo, mais assez pour prétendre à une place de choix dans l'effectif. Il participe également plus au jeu que les autres recrues : 32,5 passes toutes les 90 minutes en moyenne, avec un taux de réussite à 83%, bien meilleur qu'Aubam et Traoré (72 et 75%).

Ce qu'en pense Xavi

(Après la victoire contre Osasuna 4-0) "C'était une question de temps avant que Ferran ne mette les buts. Il l'a fait partout dans sa carrière. A Valence, Manchester City, l'équipe nationale. Je suis ravi de Ferran. Il a travaillé dur".

Dani Alves, là quand il faut

Son apport dans le jeu

Son arrivée a bien arrangé les affaires de son entraîneur. Le poids de son expérience dans le vestiaire et sur le terrain a fait du bien et, arrivé plus tôt que les trois autres , il a participé à quelques succès des siens. Notamment lors de la belle victoire contre l'Atlético (4-2), avec un but et une passe décisive pour sa pomme.

Il a tout de même montré quelques limites physiques. Ses 38 ans ont pesé face à des joueurs rapides et techniques. On l'a vu souffrir face au Real Madrid (défaite 3-2) avec Vinicius comme vis-à-vis. Il parvient à compenser avec un choix avisé des actions sur lesquelles il peut avaler son couloir ou non. Ce qui lui permet de délivrer quelques ballons décisifs.

Dani Alves Crédit: AFP

Ses stats

Il a disputé son premier match avec le Barça dès la mi-décembre, donc a eu un peu plus de temps que les autres pour chiffrer. Même si son temps de jeu est plus réduit. Trois passes décisives et un but, un bilan honorable pour son poste et son âge. Statistique intéressante : il réussit presque 9 passes par match qui en direction du dernier tiers adverse. Le latéral barcelonais le plus proche de lui est Jordi Alba, avec seulement 6 passes par match.

Ce qu'en pense Xavi

(En conférence de presse avant le match contre Galatasaray) "Son professionnalisme et son état d'esprit font de lui un exemple".

