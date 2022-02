La vidéo vaut mille mots. En partenariat avec le Real Betis, le dessinateur espagnol Paco Roca s’assoit sur une chaise pliante et se lance dans une esquisse avec en fond sonore, une voix reconnaissable à sa tonalité : celle de Nabil Fekir. Auteur d’un espagnolisme aussi candide que charismatique ("classification" signifie en réalité qualification), le numéro 8 des Verdiblancos s’affiche au milieu de la pelouse du Benito-Villamarín pour prendre la pose. Fekir annonce ainsi l’extension son contrat avec le Betis jusqu’en 2026 et son avenir semble s’écrire dans une ville où les habitants dissertent entre le flamenco et le football. À sa manière, Fekir fait danser les Sévillans. "Dès le premier jour, je suis tombé amoureux de ce club, de ses supporters, de cette ville et de ses habitants, avoue l’intéressé. J'ai vécu de superbes moments, mais j'en veux plus." Cela tombe bien : l’amour est actuellement réciproque dans tout Séville.

Cette année, Fekir est passé dans une autre dimension

Bien entendu, les supporters du FC Séville préfèrent garder secret leur plaisir coupable sur Fekir à quelques heures d’un derby dans le stade Ramón Sánchez-Pizjuán où le deuxième de Liga va accueillir le troisième et que seuls quatre points séparent les deux équipes après vingt-cinq journées. C’est bien simple : depuis le démarrage de la Liga en 1929, jamais les deux clubs ne se sont qualifiés ensemble pour une campagne de la Ligue des Champions. À treize journées du dénouement, ce scénario semble de plus en plus probable. Voilà une bonne raison pour que tous les joueurs, y compris Fekir, se mettent sur leur 31 ce dimanche à 16h15 heure locale.

"J’ai la chance de connaître Nabil personnellement parce que je suis devenu son coiffeur, explique Victor Romero, coiffeur connu comme le loup blanc à Séville. Sa première année avait été celle de l’adaptation, je l’ai senti un peu chamboulé par le changement de championnat et la manière assez différente de concevoir le football en Espagne. Mais depuis cette année, Fekir est passé dans une autre dimension. Je le vois capable d’intégrer l’équipe de France prochainement, et pourquoi pas jouer le prochain Mondial. Avec Sergio Canales, Fekir donne de la magie à ce Betis. Il donne un ton différent à cette équipe quand il est sur le terrain."

La puissance des émotions

Avec le meneur de jeu français, l’affect va au-delà des statistiques. Dès son arrivée sur les bords du Guadalquivir, la recrue tricolore était adoubée par Joaquín, suffisamment bavard pour avoir son mot à dire sur "un joueur différent, cela se voit quand il touche le ballon". Deux ans plus tard, le même Joaquín intervenait à l’issue de l’exclusion sanguine de Fekir face au Bayer Leverkusen en phase de poules (0-4). Pris dans l’engrenage d’une défaite devenue inévitable, le natif de Lyon était tout proche de régler ses comptes directement sur la pelouse avec Kerem Demirbay. "Nabil possède un caractère fort et beaucoup de personnalité, assurait la légende bética. Les nerfs ont craqué, même si ces choses-là ne peuvent pas être tolérables car elles desservent le football."

Nabil Fekir, le milieu offensif du Bétis Séville. Crédit: Getty Images

Malgré tout, c’est aussi à travers ces différentes frasques que se définit la vie d’artiste. Il y a un côté face et un côté pile, un visage lumineux et un autre plus sombre. Dans le tempérament, cela n’est pas sans rappeler un certain Zinedine Zidane, icône de son époque. "La coupe de Nabil est l’une des plus demandées par mes clients au quotidien, poursuit Romero, propriétaire du salon appelé Tijeras de Triana. C’est à travers des exemples comme ça que tu te rends compte de son poids sociétal à Séville. Son statut est devenu similaire à celui d’une popstar."

Un corner rentrant, et après ?

Dans les faits, la cote de ce gaucher à l’aise comme un poisson dans l’eau en Espagne ne fait que grimper. Depuis le départ de Leo Messi, les fans de La Liga sont à la recherche d’un autre facteur X capable de changer la dynamique d’un match à lui seul. "La meilleure définition de Fekir, c’est sa conduite de balle du milieu vers la surface de réparation adverse, celle où tu te rends compte que le ballon est toujours collé à son pied, décrit Romero, visiblement sous le charme. C’est un danger pour l’adversaire quand il est dans cette position-là parce que s’il décide d’enchaîner avec une frappe, ça peut partir très vite et très bien." Le dernier exemple en date ? Son but inscrit lors de la victoire face au Zenith Saint-Pétersbourg en Russie (3-2) avec une conclusion du pied… droit.

"Un supporter de Séville ne reconnaîtra pas publiquement le talent d’un joueur du Betis, c’est un principe de base, conclut Romero. Jamais de la vie ! En revanche, si tu commences à discuter en privé, le Sevillista est capable de reconnaître que Fekir est un joueur de classe mondiale parce que c’est tout simplement indéniable. Et à l’échelle médiatique, cela se ressent beaucoup. Dans les deux camps de Séville, Fekir fait l’unanimité."

Désormais, tout le monde attend impatiemment le derby, le premier avec du public à Sánchez-Pizjuán en Liga depuis avril 2019, pour savoir ce que le chef d’orchestre du Betis va encore inventer pour faire la différence. "Le plus choquant avec Fekir, c’était son but en corner rentrant lors du dernier derby au Benito-Villamarín, se rappelle Eugenio, chauffeur de taxi supporter du FC Séville. Madre mia… Celui-là, je peux te dire que j’étais sans voix. Dans nos buts, c’était le troisième gardien (Alfonso Pastor, N.D.L.R) donc nous avons trouvé cette excuse assez facile pour dire qu’avec Bono ou Dmitrović à sa place, cela ne serait jamais arrivé. Mais en vrai, c’était juste une inspiration issue d’un cerveau génial."

