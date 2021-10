Cette fois, pas de communiqué. Ce vendredi, Ronald Koeman a décidé d'affronter la presse, qui avait bien des questions à lui poser sur la crise qui couve actuellement au FC Barcelone. Alors que l'entraîneur néerlandais s'apprête à affronter l'Atlético de Madrid, samedi, ses réponses ont de quoi faire les gros titres en Espagne. Et notamment celle sur Joan Laporta, son président. "Bonjour, mes amis de la presse ! Que c'est bon de vous revoir !", a-t-il lancé en préambule dès son arrivée dans la salle de presse, alors qu'il est ciblé par les critiques depuis la déroute contre le Benfica Lisbonne, mercredi en C1 (3-0).

Je suis ici pour l'amour du club

"Le président était ici (au centre d'entraînement du Barça, NDLR) ce (vendredi) matin, mais je ne l'ai pas vu. On était en train de préparer le match et on s'est entraîné, donc je ne l'ai pas vu. Mais j'ai des yeux et des oreilles..., a-t-il glissé. Ma relation avec le président ? Je préfère ne pas répondre." Relancé, l'entraîneur du Barça s'est montré très agacé. "L'équipe est la chose la plus importante, pas moi. Je suis ici pour l'amour du club, je suis venu dans une situation très compliquée et cela semble plus compliqué que le premier jour. Chacun a son avis mais je ne m'intéresse qu'à mes joueurs et la préparation du match de demain."

"J'en ai marre de devoir me défendre tout le temps. Ca n'a pas de sens. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais bien dire tout ce que je pense de tout cela", a taclé l'ancien sélectionneur Oranje. Interrogé sur son état, Koeman a usé l'euphémisme : "Sincèrement, ça pourrait aller mieux", a-t-il glissé, en souriant. A la question d'un journaliste qui lui a demandé ses meilleurs et pires souvenirs au Barça, Koeman a répondu avec humour : "Cette question, on dirait que je suis déjà parti ! Le meilleur moment, je dirais que c'est lors de la signature, pour devenir entraîneur du Barça. Et le pire moment ? Le départ de Messi", a indiqué Koeman.

