Ronald Koeman, exclu contre Cadix, a écopé vendredi d'une suspension de deux matches. Le Comité des Compétitions, l'organe disciplinaire de la Fédération espagnole de football (RFEF) lui a infligé la plus faible sanction prévue pour protestation, suite au rapport de l'arbitre. Selon l'arbitre Carlos del Cerro Grande, Koeman a été exclu pour avoir "protesté auprès du quatrième arbitre, les bras en l'air, en élevant la voix avant de quitter la zone technique en déclarant : "eh, l'arbitre doit siffler, l'arbitre doit siffler, il doit siffler !"alors que l'officiel lui avait déjà demandé de cesser de contester les décisions arbitrales".

L'entraîneur des Catalans a été exclu à la dernière minute du match après avoir protesté contre l'apparition d'un deuxième ballon sur la pelouse. "Dans ce pays, on est expulsé pour rien", a déclaré Koeman en conférence de presse après le match nul à Cadix, expliquant qu'il voulait "dire au quatrième arbitre qu'il y avait un deuxième ballon sur le terrain, qu'il devait arrêter le jeu".

L'entraîneur du Barça, mis sous pression par les résultats et le jeu déployé par son équipe, ne pourra pas s'asseoir sur le banc dimanche pour le match de la 7e journée de Liga contre Levante et ne sera pas non plus au bord du terrain le 2 octobre pour le déplacement à l'Atlético Madrid. Le comité des compétitions a également sanctionné le milieu de terrain Frenkie de Jong d'une suspension d'un match pour avoir reçu deux cartons jaunes lors du même match contre Cadix.

