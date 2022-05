Le Barça renoue enfin avec la victoire au Camp Nou. Après trois défaites de suite à domicile en championnat et en Ligue Europa, les Catalans se sont repris en s'imposant face à Majorque, dimanche, lors de la 34e journée de Liga (2-1). Memphis Depay (25e) et Sergio Busquets (54e) ont concrétisé la nette domination des Blaugrana qui se sont pourtant un peu fait peur en fin de match avec la réduction du score d'Antonio Raillo (79e). Les hommes de Xavi ont tenu cette fois et reprennent la 2e place du classement au Séville FC avec 66 points contre 64.

Ad

Ligue des champions féminine Malgré sa défaite, le Barça retourne en finale HIER À 18:24

Plus d'infos à suivre...

Liga Le Real Madrid champion si... 28/04/2022 À 22:39