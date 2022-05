Selon les informations de la Cadena Ser, Santi Mina, attaquant espagnol du Celta Vigo, a été condamné à quatre ans de prison pour abus sexuel. Il devra également s'acquitter d'une amende de 50 000 euros et ne pas s'approcher à moins de 500 mètres de la victime. Comme rappelé par la presse espagnole, les faits remontent à juin 2017. De son côté, le Celta n'a pas tardé à réagir à cette condamnation.

Dans un communiqué officiel, l'actuel douzième de Liga a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire. "Pour cette raison et par précaution, il a été décidé de retirer provisoirement le joueur de l'entraînement de l'équipe première, sans préjudice de sa poursuite des activités indiquées par le club à cet effet (...) RC Celta respecte le droit à la défense du joueur, mais est obligé de prendre des mesures contre les événements qui portent atteinte à l'image du club et attaquent directement ses valeurs, montrant une fois de plus son rejet le plus absolu du crime caractérisé dans cette décision judiciaire", précise le Celta.

