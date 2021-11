On pensait que la médaille d'or olympique refermerait une carrière riche de 42 titres. Que son aventure à Sao Paulo serait sa dernière avant de ranger les crampons. Finalement, Dani Alves devrait bel et bien faire son retour sur le continent européen, un peu plus de deux ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. D'après les informations du quotidien catalan Sport, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi, aurait validé la signature du Brésilien dans le club où il a construit son immense palmarès.

Xavi compte profiter de l'expérience du latéral de 38 ans pour encadrer son groupe, considérablement rajeuni par Ronald Koeman. D'autant que celui qui a également évolué au FC Séville et à la Juventus a démontré qu'il avait de la ressource, l'été dernier, à Tokyo durant les Jeux Olympiques. Son retour ne devrait pas trop affecter les fragiles caisses du club, le joueur ayant résilié le contrat qui le liait à Sao Paulo en septembre dernier.

Depuis qu'il a quitté le Barça, Dani Alves a toujours manifesté son attachement à l'entité catalane. D'après le média espagnol, l'opération pourrait rapidement être bouclée et l'international auriverde pourrait même être disponible pour le derby opposant le Barça à l'Espanyol, le 20 novembre prochain.

