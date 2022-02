Mauvaise surprise pour l’Atlético de Madrid. Alors qu’il comptait sur son match en retard de la 21e journée face à la lanterne rouge de la Liga pour mettre la pression sur le FC Barcelone et lui reprendre la 4e place, le champion d’Espagne en titre s’est fait logiquement punir sur sa pelouse (0-1). Face à une équipe mieux organisée, plus solide et surtout bien plus dangereuse offensivement, les Colchoneros, sur un but de Gonzalo Melero, ont offert son deuxième succès de la saison à Levante.

Sale soirée pour les partenaires d’Antoine Griezmann, toujours blessé et qui a donc assisté, de loin, à la défaite surprise de son équipe face aux Granotes. Pourtant, le bon dernier du championnat, qui restait sur 7 revers consécutifs à l’extérieur, où il n’avait pas encore gagné cette saison, approchait comme la victime idéale afin d’enchaîner un 4e succès consécutif au Wanda Metropolitano pour le club madrilène. Le 5-4-1 aligné par Alessio Lisci semblait indiquer que les visiteurs laisseraient le ballon à leurs adversaires, prêts à subir.

Un Atletico pas du tout inspiré

Mais il n’en a rien été, et au fil des minutes, grâce à un pressing de plus en plus efficace face à des Colchoneros peu inspirés, c’est Levante qui a pris le contrôle du jeu. Tandis que l’Atlético, qui n’a cadré son premier tir qu’en toute fin de match, était fantomatique, les meilleures occasions ont été en faveur de la pire défense de Liga. D’abord vigilant sur une tête de Roger Marti (21e), Jan Oblak a sauvé les siens en remportant son face-à-face avec Jorge De Frutos (23e).

L’ancien du Real Madrid a ensuite été beaucoup plus en réussite, au retour des vestiaires, lorsqu’il a délivré une passe à ras de terre parfaite pour son coéquipier Meleros, sur la droite de la surface du club de la capitale espagnole. En retard, l’ancien Lillois Reinildo Mandava n’a pu que voir celui-ci décocher une frappe puissante au premier poteau pour tromper Oblak (0-1, 54e). De quoi sortir légèrement l’Atlético de sa torpeur. Geoffrey Kondogbia a pensé obtenir un penalty dans la foulée, avant que le VAR ne douche ses espoirs (58e).

Les changements opérés par Diego Simeone n’y ont rien fait, et c’est même Levante qui a été plus proche du break, grâce à l’entrée tonitruante de l’ancien Sochalien Mickael Malsa. Auteur d’une passe sublime pour De Frutos, qui a buté sur Oblak (63e), il a failli réaliser le geste du match d’une volée lointaine qui s’est écrasée sur la barre (90e+7), dans une fin de match où Angel Correa a pensé égaliser (90e+6), avant que son but ne soit refusé pour une faute au départ de l’action. Tandis que les Granotes se relance dans la course au maintien, avec 10 points de retard sur le premier non relégable, l’Atlético lance de la plus mauvaise manière son 8e de finale aller, la semaine prochaine, face à Manchester United.

