Un entraîneur emblématique est parti, un autre est revenu et une page s’est tournée. Au Real Madrid, qui rendra visite à Levante dimanche (22h), l’heure est au changement de cycle. Sans Zinédine Zidane, mais avec Carlo Ancelotti - qui était déjà là lors de la conquête de la "décima", en 2014 -, la Casa Blanca espère retrouver au plus vite le devant de la scène. Pourtant, le chantier est de taille. En défense surtout, mais en attaque aussi, où l’arrivée de Kylian Mbappé est toujours fantasmée par bon nombre de socios. Et si, finalement, la meilleure recrue estivale des Merengue n’était autre qu’Eden Hazard ?

Sa blessure "appartient au passé"

Évidemment, l’international belge a été enrôlé il y a un moment déjà. À l’été 2019, le Real avait cassé sa tirelire (115 millions d’euros) pour s’offrir l’ancien Lillois. Un montant XXL pour un transfert qui, jusqu’à présent, ressemble à un immense flop. Victime de pépins musculaires récurrents, souvent en méforme, le virevoltant ailier n’a quasiment jamais pu montrer aux socios madrilènes toute l’étendue de son talent. Celui qui n’a disputé que 21 matches toutes compétitions confondues la saison dernière espère néanmoins avoir définitivement laissé derrière lui cette période noire.

"Ma blessure à la cheville appartient au passé. C’est déjà sorti de ma tête", a-t-il affirmé au micro de Movistar, samedi dernier, juste après la probante victoire de son équipe à Alavés (1-4). Hazard est d’ailleurs apparu à son avantage au Pays basque, où il a livré une heure de jeu convaincante avant de céder sa place à Vinicius Junior, une fois l’écart au score creusé. "Je me sens bien, j’ai vraiment de bonnes sensations", a précisé le Diable Rouge, qui a donné l’impression d’être physiquement affûté.

Ancelotti compte sur lui

Un temps sur la liste des joueurs poussés vers la sortie, comme l’ont révélé plusieurs médias espagnols, le vainqueur de la Ligue Europa 2019 avec Chelsea ne devrait toutefois pas quitter le Real cet été. D’une part car les offres conséquentes n’ont pas dû être légion, a fortiori dans le contexte actuel. Mais aussi parce qu’Ancelotti a visiblement l’intention de miser sur le joueur de 30 ans. "Il se débrouille bien. Il n'est pas dans sa condition optimale, mais il en est proche. Il a fait toutes les séances d'entraînement en combattant", a expliqué le "Mister" en conférence de presse, samedi.

"Il n’a pas encore montré son potentiel maximum au Real, mais ça viendra", avait même assuré le technicien italien dès sa présentation à la presse, en juin dernier. Avant d’ajouter : "Cette année pourrait être celle de son explosion". Titularisé à Alavés, dans un trident offensif qui comprenait également Gareth Bale et Karim Benzema, le Belge a donc toutes les chances d’enchaîner dès dimanche, sur la pelouse de Levante. Histoire de confirmer qu’il aura un rôle important à jouer cette saison.

Avec Benzema, une entente déjà emballante

Ce rôle, justement, pourrait être d’autant plus prépondérant que l’ex-Blue semble se sentir comme un poisson dans l’eau aux côtés de Benzema, leader incontournable et principale arme offensive des Merengue. Les deux hommes n’ont pas eu de mal à se trouver au Mendizorroza, où le numéro 7 madrilène a notamment délivré une passe décisive lumineuse à son coéquipier français sur l’action ayant conduit à l’ouverture du score.

"J’adore jouer avec Benzema. On se connaît l’un et l’autre et c’est facile de jouer avec lui", a avoué le natif de la Louvière le week-end dernier. Bien sûr, il serait prématuré de s’enflammer après seulement une journée de Liga. Force est de constater, néanmoins, que les signaux envoyés par le champion de France 2011 ne peuvent qu’inciter à l’optimisme. S’il est vraiment débarrassé de ses pépins physiques, que son coach lui maintient sa confiance et que son entente avec KB9 continue à faire florès, Eden Hazard a donc tout pour, enfin, briller sous le maillot du Real Madrid.

