Ansu Fati ne sera finalement pas opéré. Blessé à la cuisse gauche la semaine passée face à l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi, l'attaquant du FC Barcelone va suivre "un traitement conservateur" pour se soigner. "Il suivra un traitement conservateur afin de soigner sa blessure au tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution", a précisé le club catalan dans un communiqué.

Si la durée d'absence n'a donc pas été précisée, Sport annonce que Fati restera sur le flanc entre six et huit semaines. Un nouveau coup dur pour le Barça et son joueur, pas vraiment épargné par les blessures. "Je dois malheureusement vivre la pire des étapes pour un joueur de football mais je ne me rendrai pas. Merci à tous pour vos messages de soutien et d'affection", a écrit ce dernier sur Twitter.

