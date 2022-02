Il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir en Catalogne cette saison. Mais dans ce brouillard ambiant, il y en a quand même quelques-unes. Assurément, Pablo Martin Paez Gavira, dit "Gavi", en fait ainsi partie avec le retour de Xavi sur le banc. Le milieu de terrain ne cesse d'impressionner au FC Barcelone, où il s'est rendu indispensable aux yeux de son entraîneur, qui ne s'en passe presque jamais. "Il vole beaucoup de ballons et met beaucoup d'intensité. La pression qu'il met après avoir perdu le ballon est spectaculaire. C'est une bête de compétition", a salué samedi Xavi.

Ce n'est pas la première fois que Xavi ne tarit pas d'éloges au sujet de son jeune protégé. Régulièrement depuis son arrivée sur le banc blaugrana, l'ancien métronome du Barça brosse un portrait flatteur sur le joueur chipé au Betis Séville avant ses onze ans. Depuis plusieurs semaines, il ne cesse ainsi de répéter tout le bien qu'il pense de lui et insiste pour souligner que le Barça ne peut pas se permettre de perdre ce talent brut dont le contrat expire en 2023.

Gavi avec Jordi Alba et Eric García Crédit: Getty Images

Il joue comme s'il était dans son salon, c'est totalement anormal

Le risque est encore possible. Gavi a repoussé une première offre catalane et se montre gourmand en termes de salaire alors qu'il ne manque pas de prétendants. Mais malgré cette crainte, Xavi ne va pas se priver de vanter les mérites de son poulain, quitte à attiser encore un peu plus les convoitises. "À 17 ans... ... il est incroyablement talentueux, il fait la différence et c'est un plaisir de l'entraîner", a encore lancé le coach barcelonais samedi. Il le sait de toute manière : il n'est pas le seul à être tombé sous le charme.

Séduit par le "caractère" du Barcelonais, Luis Enrique, qui n'avait pas hésité à l'appeler avec l'Espagne après seulement cinq matches joués avec le Barça, vante lui aussi régulièrement les qualités du droitier, qui a battu en septembre le record de précocité avec la Roja d'Ángel Zubieta Redondo, apparu pour la première fois sous la tunique rouge à 17 ans et 284 jours, en 1936. "Il joue comme s'il était dans son salon, c'est totalement anormal d'avoir un joueur avec sa personnalité et ce jeu à 17 ans", s'était alors enthousiasmé le sélectionneur Luis Enrique à propos du milieu offensif, né dans la province de Séville. Depuis, il ne s'en prive plus non plus.

Le pire dans tout cela ? Malgré ses prouesses répétées et sa capacité étonnante à s'illustrer au plus haut niveau malgré son jeune âge, Gavi, buteur face à l'Atlético Madrid après avoir manqué deux matches en raison d'une suspension, n'est pas encore un joueur fini. Evidemment. On parle d'un gamin qui fêtera ses 18 ans en août prochain. D'un joueur qui n'avait connu que l'équipe B la saison dernière. Mais étant donné ses prouesses, il est bon de le rappeler : "Le fait qu'à 17 ans il fasse la différence en dit long sur ce qu'il est. Il a beaucoup de talent, mais il doit savoir quand il doit se reposer, quand il doit aller dans l'espace ou à l'intérieur", estime ainsi Xavi. Voilà de quoi laisser songeur. Encore une fois avec Gavi.

