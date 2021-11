Une histoire sans fin. Revenu d'une énième blessure fin octobre, de nouveau présent sur un terrain à Kiev le 2 novembre, Ousmane Dembélé a encore rechuté, comme annoncé par le FC Barcelone le 4 novembre dernier. Un pépin musculaire qui va repousser une fois de plus le début de saison de l'international français, blessé depuis l'Euro et jamais apparu en Liga depuis la reprise. L'ancien Rennais n'aura donc presque pas joué sous les ordres de Ronald Koeman durant cet exercice. A son (re)retour, c'est Xavi qui sera aux commandes des Blaugrana.

Ad

Quelques jours après le licenciement du coach néerlandais, l'ancien milieu de terrain du club catalan a acté un retour pressenti depuis des mois déjà. Accueilli comme il avait quitté le club : en superstar. Mais cette fois, dans le costume d'entraîneur. Une arrivée qui sonnera comme une bonne nouvelle pour certains, peut-être moins pour d'autres. Et a priori, Dembélé fait partie de la première catégorie.

Premier League Les tempêtes se suivent mais le capitaine ne bouge pas : Solskjaer est-il un cas à part ? IL Y A 9 HEURES

Quand Xavi parle de potentiel "top joueur mondial"

Xavi n'y est pas allé par quatre chemins au sujet de l'ex-ailier de Dortmund, lors de sa conférence de presse de présentation. "Il peut devenir le meilleur joueur du monde à son poste. Ousmane doit beaucoup travailler. Il a le potentiel pour faire des différences au Barça comme un top joueur mondial. Mais il doit être régulier", a-t-il assuré. Une sacrée preuve de considération. Et qui dit considération, dit prolongation.

En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde 2018 va rapidement devoir régler la question de son avenir. Là encore, Xavi s'est montré clair en affirmant que le renouvellement du bail de son poulain était "l'une" de ses "priorités". Le quotidien Sport a, de son côté, fait part d'une proposition de contrat du Barça à son joueur, basée sur son temps de jeu. Un deal adapté aux problèmes physiques beaucoup trop récurrents du Français, qui a manqué… 99 matches depuis son arrivée en Espagne. Soit près de 25 par saison en moyenne.

Le Barça l'a donc naturellement pris en compte dans sa réflexion. Et si l'aventure se poursuit au-delà de juin prochain entre les deux parties, elle se fera de manière peu conventionnelle, contractuellement. Mais en quelques mots de son nouveau coach devant la presse, Dembélé a obtenu deux garanties : Xavi lui fait énormément confiance, et son club souhaite le conserver.

Ousmane Dembélé lors du match Dynamo Kiev-FC Barcelone. Crédit: Getty Images

Un cadre strict

L'ancien Rennais sera donc soutenu, c'est une certitude. Accompagné voire policé, aussi, comme l'ensemble de ses partenaires. AS a déjà fait un point sur les règles strictes imposées par le Catalan : arrivée au centre d'entraînement une heure et demie avant le début de la séance, repas communs au sein des infrastructures avec programme alimentaire établi par des nutritionnistes du club, interdiction de rentrer chez soi après minuit à 48h d'un match. Cette liste aurait été imaginée spécialement pour le Français, que cela n'aurait étonné personne.

Et c'est précisément de cela que l'intéressé a besoin. On a déjà vu, avant Barcelone, ce que donnait le cocktail relation privilégiée avec le coach – cadre strict avec Ousmane Dembélé. C'était avec le Dortmund de Thomas Tuchel, et cela avait abouti sur sa meilleure saison en termes de matches joués – 49 toutes compétitions confondues – et de statistiques cumulées (10 buts et 21 passes décisives). En ce mois de novembre, et bien qu'Ernesto Valverde, Quique Setién ou Ronald Koeman n'aient jamais nié les qualités du joueur, les conditions n'ont peut-être jamais été autant réunies pour que Dembélé puisse enfin offrir la plénitude de son talent. A Barcelone et bien au-delà, on n'attend que ça.

Xavi : "Le Barça ne peut pas viser un match nul ou une défaite, nous devons tout gagner"

Qualif. Coupe du monde Un seul gardien en C1, de moins en moins en L1 : C'est quoi le problème avec les portiers français ? IL Y A 9 HEURES