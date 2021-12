Il a rejoué. Enfin ! Mieux, il a commencé un match en tant que titulaire ! Samuel Umtiti est redevenu ce dimanche, le temps d'une rencontre, un joueur à part entière du FC Barcelone, à Pampelune contre Osasuna (2-2 ). Laissé de côté depuis le début de la saison – soit sur le banc, soit en tribunes -, l'ancien Lyonnais s'est retrouvé dans le onze du Barça à la surprise générale. Lui, le banni des Blaugrana, celui que certains supporters ont pris en grippe, a été préféré par Xavi à Eric Garcia ou encore Clément Lenglet pour accompagner Gerard Piqué et Ronald Araujo dans une défense à trois.

accord avec Xavi", selon Sport. En quête de solutions pour redonner un peu de stabilité à son équipe, Xavi a donc choisi de relancer le champion du monde. Et ça venait un peu de nulle part. La veille, les informations de la presse catalane allaient en effet dans un tout autre sens. Le quotidien Sport révélait ainsi que Samuel Umtiti faisait partie des indésirables. Pire, le journal catalan expliquait que le Barça était prêt, dans les prochaines semaines, à ne pas le convoquer et à le faire s'entraîner hors du groupe pour le pousser dehors dès cet hiver. Le tout en "", selon Sport.

Ad

Samuel Umtiti avec le FC Barcelone, 2021 Crédit: Imago

Liga Osasuna frustre le Barça IL Y A 2 HEURES

Xavi : "Umtiti s'entraîne bien. Et il a fait un bon match"

Un jour après, Samuel Umtiti a donc fêté ses premières minutes de la saison. Sa première titularisation en Liga depuis le 29 avril dernier (défaite 1-2 contre Grenade). Malheureusement, la soirée n'a pas forcément été celle dont il pouvait rêver. Déjà car le Barça n'a pas renoué avec la victoire (2-2) face à une équipe très agressive. Et alors que la formation catalane - diminuée par les absences et rajeunie - ne cessait de reculer, il a dévié malencontreusement une frappe de Chimy Avila dans son but pour l'égalisation adverse.

Dans l'ensemble, "Big Sam" n'a cependant pas démérité non plus. S'il a commis quelques erreurs – notamment une passe en retrait trop appuyée pour son gardien (20e) -, il a semblé avoir des sensations correctes pour un joueur éloigné de la compétition de haut niveau depuis tant de mois. "Aujourd'hui, c'était un match où nos centraux devaient gagner des duels", a expliqué Xavi quand il a été interrogé sur l'absence d'Eric Garcia. "Et je trouve qu'Umtiti s'entraîne bien. Il a fait un bon match. Il a gagné des duels et son attitude est irréprochable". De quoi retrouver un peu le sourire pour l'ancien Lyonnais.

Bien sûr, Umtiti aurait cependant besoin d'autres matches pour redevenir une vraie option. Réussir à enfin enchaîner les rencontres pendant plusieurs semaines, ce qu'il ne parvient plus vraiment à faire depuis la Coupe du monde et sa blessure au genou gauche. Mais cette titularisation interroge : ce weekend peut-il être un nouveau tournant dans son histoire au FC Barcelone ? Etant donné les derniers mois et le poids de son salaire alors que le club blaugrana veut toujours alléger sa masse salariale, cela semble improbable. Mais au moins, il a montré qu'il peut toujours jouer des matches, ce qui peut l'aider dans les prochaines semaines. Et dans le football, il ne faut jamais dire jamais.

Ligue des champions "Désastre", "naufrage" : Le Barça est en "enfer" pour la presse espagnole 09/12/2021 À 07:39