La fin d'un long litige. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel le club informe avoir trouvé un accord à l'amiable avec Neymar : "Le FC Barcelone informe qu'il a clos à l'amiable le litige social et civil qu'il avait ouvert avec le joueur brésilien Neymar da Silva Santos Júnior. Ainsi, le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel pour mettre fin aux procédures judiciaires qui étaient pendantes entre les deux parties : trois actions en justice prud'homales et une procédure civile."

L'actuel pensionnaire du Paris Saint-Germain était en conflit avec son ancien club, pour lequel il avait évolué de 2013 à 2017. Son transfert en direction de la capitale française avait rapporté environ 222 millions d'euros aux Blaugrana. Si les deux parties s'étaient donc ensuite retrouvées devant la justice, c'était notamment en raison du non-paiement d'une prime. Cette dernière s'élevait d'ailleurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

