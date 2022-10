C'est le genre de geste qu'on observe habituellement dans les compilations des actions improbables sur les terrains amateurs. Cette fois, c'est arrivé en Liga. Florian Lejeune, défenseur central français du Rayo Vallecano, pensait bien faire en dégageant le ballon juste devant sa ligne. A la 82e minute, son gardien Stole Dimitrievski avait été lobé par l'attaquant de Cadix d'un subtil toucher de balle et il fallait intervenir. Malheureusement pour lui, sur ce ballon repris de volée, plutôt que de repousser le danger, il a trouvé le visage de son compère de la défense Ivan Balliu.

Pas besoin d'être devin pour imaginer la suite. Le ballon est revenu droit dans le but de Dimitrievski, sous le regard désemparé de Lejeune, accroché à son poteau après son effort. Heureusement pour le Rayo Vallecano, le score était déjà de 4-0. Et Lejeune, qui avait déjà inscrit un but à l'heure de jeu, y est allé de son doublé dans le temps additionnel pour se faire pardonner. Score final 5-1.

