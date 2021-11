Buteur… puis remplacé sur blessure. A l'image d'un FC Barcelone qui maîtrisait tout avant de s'écrouler sur la pelouse du Celta Vigo samedi (3-3), Ansu Fati est passé de la joie à la désillusion, lorsqu'il a dû céder sa place sur blessure dès la pause, touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à n'avoir disputé que 45 minutes, puisque Eric Garcia a également été remplacé à cause d'une douleur au mollet droit, tandis que l'excellent Nico a dit stop à l'heure de jeu, gêné au niveau des adducteurs.

Trois blessures de plus. De trop, serait-on tentés de dire, tant le bilan à ce niveau-là est calamiteux pour le Barça depuis le début de saison. Mundo Deportivo se penche, ce dimanche, sur les chiffres de l'infirmerie catalane. Ils sont affolants : 15 joueurs différents ont déjà été victimes d'au moins une blessure depuis le début de saison (Araujo, Mingueza, Piqué, Alba, Balde, Dest, Nico, Frenkie de Jong, Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati, Dembélé, Kun, Braithwaite et Eric Garcia), pour un total de 20 blessures en tout. Certes, trois avaient débuté la saison dernière, avec Ter Stegen, Dembélé et Fati. Mais ces deux derniers ont rechuté après leur retour.

14 blessures musculaires

Et la nature de ces pépins a de quoi inquiéter, puisqu'au moins 14 d'entre eux seraient d'ordre musculaire. Dix joueurs différents ont enregistré une blessure de ce type après seulement deux mois et demi de compétition. Avant même de connaître les durées d'indisponibilité de Fati, Garcia et Nico, 83 matches ont été manqués sur blessure au total.

Avant le déplacement à Vigo, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Dembélé, Agüero, Braithwaite, Neto et Dest manquaient à l'appel. Le bilan est un peu plus lourd désormais. Voilà un autre point sur lequel Xavi et son staff vont devoir faire des miracles.

