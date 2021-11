Joan Laporta a annoncé la couleur sur la pelouse du Camp Nou au moment de présenter Xavi à 10 000 supporters enthousiastes. "C'est un jour qui marquera l'histoire du club", s'est félicité le président du Barça. Le retour du milieu et capitaine du grand Barça, six ans après son départ, en tant qu'entraîneur a indubitablement créé l'événement en Catalogne. Et le principal intéressé, qui a emmené avec lui sept membres de son staff d'Al-Sadd, s'est exprimé sur l'ampleur des défis qui l'attendent, ainsi que sur les principes qu'il essaiera d'inculquer à son effectif.

Je reviens à la maison : il y a beaucoup de souvenirs, l'accueil du public m'a donné la chair de poule

Accueilli par 10 000 supporters lors de la signature de son contrat sur la pelouse du Camp Nou, Xavi n'a pas pu cacher son émotion. Le Catalan, qui a porté le maillot barcelonais pendant 17 ans (1998-2015), a été acclamé comme il se doit. Il faut dire qu'il incarne en grande partie la dernière grande période de domination du club aussi bien en Espagne qu'en Europe (quatre victoires en Ligue des champions notamment en 2006, 2009, 2011 et 2015).

Je sais que c'est un moment compliqué, mais je veux transmettre une attitude positive et de l'exigence

S'il peut compter sur son CV de joueur comme gage de crédibilité et de tranquillité sûrement pendant ses premiers mois à la tête du Barça - un peu à l'instar de Zinedine Zidane quand il était devenu entraîneur du Real Madrid -, Xavi ne sera pas aidé par le contexte catalan actuel. Autant sur le plan économique (dette astronomique) que sportif - le FC Barcelone est actuellement 9e de Liga à 11 points du leader -, les obstacles à la réussite sont nombreux et l'effectif bien moins brillant qu'à l'époque de sa gloire.

Je viens avec un désir profond de transmettre une certaine idée du jeu, l'ADN du Barça, c'est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs

Les résultats comme conséquence de la manière de jouer. C'est la philosophie chevillée au corps de Xavi, héritier naturel de Pep Guardiola. L' ex-capitaine du Barça n'en fait pas mystère : il souhaite que le club retrouve son ADN, le fameux tiki-taka, ce jeu de possession haut. Pour ce faire, il compte travailler le pressing haut avec son effectif dès les premiers entraînements pour pouvoir jouer un football d'attaque et spectaculaire.

Il ne s'agit pas d'être dur avec les joueurs, mais de les aider

Une main de fer dans un gant de velours. Xavi a traversé plusieurs périodes au Barça en tant que joueur et a été entraîné par Louis Van Gaal, Frank Rijkaard, Guardiola ou encore Luis Enrique. S'il affirme avoir appris de chacun d'eux, il a défini une condition sine qua non au succès : l'ordre dans le vestiaire. Sans être un tyran, il espère donc définir des règles de vie communes et une certaine exigence comme fondements de son travail. C'est à ce prix, selon lui, que son effectif deviendra une vraie équipe et que le maillot blaugrana sera moins lourd à porter pour certains. Xavi s'est d'ailleurs exprimé sur le cas Ousmane Dembélé, trop souvent blessé, dans cette perspective : "Il faut qu'il s'entraîne bien pour prévenir les blessures. Nous aurons cette exigence vis-à-vis de nous-mêmes et des joueurs."

C'est un projet à moyen et long terme

Dans le futur proche, Xavi a un objectif important : passer la phase de poules de la Ligue des champions. Après des débuts difficiles, le Barça s'est redressé sur ses deux derniers matches et est actuellement 2e de son groupe, en position de qualifié, mais avec seulement deux points d'avance sur Benfica. Pour le reste, Xavi s'est bien gardé de s'avancer, même s'il a bien dit qu'il fallait "essayer de redevenir le meilleur club du monde". Le technicien sait qu'aller chercher le titre en Liga sera pour le moins difficile et qu'il est aussi dépendant des moyens limités du club sur le marché des transferts. Il ne s'est d'ailleurs pas avancé sur le prochain mercato hivernal.

J'espère être dans le même groupe que Guardiola ou Zidane

Si l'expérience en tant que technicien de Xavi est encore limitée (il n'a entraîné qu'Al-Sadd au Qatar), l'ampleur de la tâche qui l'attend au Barça ne l'effraie pas. Connaître le club aussi bien, et avoir joué avec certains des vétérans de l'effectif (Piqué, Busquets, Jordi Alba) est même un "avantage" selon lui. Il compte ainsi s'inspirer de la réussite spectaculaire de son ancien coach Pep Guardiola, mais aussi de celle de Zinédine Zidane au Real Madrid. Avoir des résultats aussi probants est un objectif dont il ne fait pas mystère, mais sa mission sera peut-être plus difficile, compte tenu de son effectif actuel. Il a cependant affirmé croire beaucoup aux jeunes talents du club.

