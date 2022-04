Une nouvelle défaite inattendue à domicile en Liga dimanche, contre le Rayo Vallecano cette fois (1-0), et la position du Barça parmi les quatre premiers de Liga, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, se retrouve fragilisée. De quoi mettre en rogne Xavi : "Fâché, contrarié, énervé, déçu... Vous le direz comme vous voulez. Le même scénario se répète, le même que contre Cadix" a analysé le technicien.

Ad

Liga Une nouvelle défaite et des signes inquiétants : la crise couve au Barça IL Y A 10 HEURES

Car effectivement, comme contre Cadix, le Barça a globalement dominé son sujet, a touché le poteau et la barre, mais a manqué d'efficacité. "Le ballon n'a pas voulu rentrer, a commenté Xavi, fataliste. Cela arrive, parfois. Mais à l'arrivée, on se complique le match nous-mêmes, et on se met dans un gros problème. On se complique la vie pour la qualification pour la Ligue des champions". En effet, avant cette rencontre, le Barça avait un match en retard et donc la possibilité de mettre Séville (3e) à 3 points, l'Atlético (4e) à 5 points et le Bétis (5e) à 9 points. Il n'en est rien et les Blaugranas voient Fékir et le siens se rapprocher du top 4, de quoi avoir quelques sueurs froides.

Ce n'est pas pour autant que Xavi pointe ses joueurs du doigt. L'Espagnol sent bien que son groupe a besoin de confiance pour avancer ses derniers pions dans le sprint final. "Pendant la causerie, je pensais qu'on allait tous rentrer sur le terrain hyper motivés... mais non, s'est-il lamenté. Je n'ai pas réussi à trouver les leviers pour motiver les joueurs. J'admets les critiques, je suis le premier responsable. Mais c'est tous ensemble qu'on s'en sortira". Le 7 mai, le Barça recevra le Bétis Séville dans un choc du haut de tableau qui pourrait redistribuer quelques cartes, il faudra remobiliser les troupes d'ici là.

Liga Le Barça a souffert mais est reparti 21/04/2022 À 21:33