Une défaite à domicile contre le Betis, samedi dernier (0-1). Puis une autre à Munich (3-0) quatre jours plus tard, synonyme d'élimination dès les poules de la Ligue des champions. Xavi est là, mais les temps sont encore très durs pour le Barça, seulement huitième de Liga avant son déplacement sur la pelouse d'Osasuna dimanche (16h15). Présent en conférence de presse vendredi, l'entraîneur blaugrana, habitué à l'excellence du temps où il rayonnait dans l'entrejeu du Barça, a fait le point sur l'état de ses troupes.

Ad

"J'ai l'impression que les joueurs ont besoin de se remonter le moral. Ils sont découragés, a-t-il concédé. C'est plus un problème psychologique qu'un problème de football. Je pense qu'il y a du potentiel dans le groupe, il y a du potentiel pour faire plus de choses, c'est clair. Mais ils doivent aussi y croire et c'est mon travail". Un travail de psychologie autant que tactique, donc, les deux étant évidemment liés sur le rectangle vert.

Liga Simeone : "Griezmann a toujours voulu revenir" IL Y A 8 HEURES

Nous les encourageons à oser

"Nous les encourageons à faire des choses, à oser, à être courageux et, finalement, c'est ce qu'est le Barca, a-t-il poursuivi. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, il faut aspirer à être excellent. Ici, il faut toujours aller vers l'excellence". S'ils ne relèvent pas rapidement la tête, les Catalans ne devront pas seulement digérer une sortie de route prématurée en Ligue des champions. Mais, peut-être, devoir aussi tirer un trait sur leur participation à la prochaine édition. Plus que jamais, il y a urgence. Car au Barça, Ligue Europa ne rime pas avec excellence.

Liga Ancelotti savoure : "Benzema va jouer le derby" IL Y A 9 HEURES