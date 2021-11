L'Atlético de Madrid peut s'en vouloir. Malgré une avance de deux buts à la fin du temps réglementaire, les hommes de Diego Simeone ont finalement concédé un nul à Valence dimanche (3-3) qui les laisse à la 4e place du classement. Les Madrilènes ont ouvert le score grâce à Luis Suarez (35e) mais les Valenciens ont égalisé sur un but contre son camp de Stefan Savic (51e). Antoine Griezmann, auteur d'une superbe frappe de loin (58e), et Sime Vrsaljko (61e) ont cru offrir la victoire aux Colchoneros, mais en toute fin de match, Hugo Duro, entré en cours de jeu, a signé un doublé, en convertissant deux centres millimetrés (90e+2 et 90e+6) pour arracher le nul.