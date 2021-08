Dans la douleur, le champion tient son rang. L'Atlético de Madrid a lancé sa campagne en Liga par une victoire sur la pelouse du Celta Vigo (1-2), pris au piège par la solidité et la roublardise des Colchoneros. Un doublé d'Angel Correa, mis sur orbite par Thomas Lemar puis Saul Niguez, a guidé l'Atlético dans un match maîtrisé en première période, moins en seconde. Les hommes de Diego Simeone ont eu la réussite nécessaire pour se sortir d'une fin de match interminable, et qui a bien failli dégénérer avec un carton rouge de chaque côté.

Si Luis Suarez s'est fait remarquer en fin de match - et pas pour une bonne raison -, il n'était pas titulaire car à court de forme. L'homme de ce début de rencontre était français. Thomas Lemar a mal entamé cette partie avec un carton jaune et un coup reçu à la cheville. Puis il est monté en régime jusqu'à ce ballon reçu côté gauche. Il a éliminé Nestor Araujo, fixé Renato Taipa et décalé Correa aux 16 mètres pour une frappe en lucarne (23e, 0-1).

Liga Du suspense et un Real coriace n'y changent rien : L'Atlético roi d'Espagne ! 22/05/2021 À 17:52

L'Atlético a ainsi tissé sa toile, laissant un faux rythme s'installer et avec Geoffrey Kondogbia pour jouer l'essuie-glace devant une défense à 3. Ce sont justement les défenseurs qui ont failli faire le break, mais Mario Hermoso, puis Stefan Savic ont été en échec sur corner (38e). Derrière, Marcos Llorente a trompé son monde d'une touche en profondeur pour Lemar côté droit. L'ancien Monégasque aurait eu une seconde passe décisive si Yannick Carrasco n'avait pas tergiversé dans la surface (41e).

Aspas a raté l'immanquable, fin de match tendue

Le plan de Simeone se déroulait sans accroc. Jusqu'à ce que Llorente se rende coupable d'une main dans sa surface après un coup franc du Celta. Iago Aspas ne s'est pas fait prier sur penalty (59e, 1-1). Bousculé, l'Atlético a répondu. Saul Niguez, globalement discret car cantonné à un rôle de piston, a fait la différence au milieu et a servi Correa d'une passe laser dans la surface. Un contrôle, un tir croisé dans le petit filet et les Colchoneros ont repris la main (64e, 1-2).

Englué dans un faux rythme, le Celta a relancé son pressing tant bien que mal. Ce qui aurait dû payer. Après une récupération haute, Iago Aspas a été lancé en profondeur plein axe. Il a dribblé Jan Oblak et enchaîné du pied droit, son mauvais pied... et a raté le but vide (80e). Le Celta ne s'en est pas remis.

L'Atlético a laissé le chrono, et ses 7 minutes de temps additionnel, couler. Sur une contre-attaque que Carrasco n'a pas converti en but, Luis Suarez s'est plaint d'une semelle de Hugo Mallo. Le ton est monté entre ce dernier et Mario Hermoso, venu défendre Suarez, et les deux hommes ont failli en venir aux mains. Remplaçants et membres du staff ont fait irruption sur la pelouse.

Mallo et Hermoso ont chacun écopé d'un carton rouge. Dans une fin de match confuse, le Celta est même passé proche de l'égalisation sur corner (90e+9). Il n'en fut rien. Ce n'était pas le plus beau match de cette 1re journée de Liga, mais ce sont trois points sur lesquels l'Atlético, qui a vu le Real étriller Alavés samedi (1-4), ne crachera pas.

Liga L'Atlético se fait peur mais se rapproche du titre 12/05/2021 À 21:53