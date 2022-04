La fin de saison de l'Atlético Madrid se complique : le club madrilène a annoncé lundi les blessures de son prodige portugais Joao Felix et du milieu de terrain français Thomas Lemar, tous deux remplacés à la mi-temps du dernier match contre l'Espanyol Barcelone, dimanche (2-1). "Joao Felix et Thomas Lemar souffrent tous deux de lésions musculaires aux ischio-jambiers de la cuisse gauche", précise l'Atlético Madrid dans un communiqué diffusé lundi, après les examens médicaux réalisés par les deux joueurs dans une clinique madrilène.

Le club n'a pas donné de détails sur leur date de retour, mais d'après la presse sportive espagnole, il y a très peu de chances de revoir les deux joueurs sur les pelouses cette saison. "Merci beaucoup pour les messages de soutien et mille mercis à tous mes coéquipiers, qui m'ont aidé à garder la tête haute. Je reviendrai plus fort", a réagi l'international français dans un message posté sur Instagram lundi soir.

Quatrième de la Liga

Il s'agit de la quatrième blessure musculaire pour Thomas Lemar cette saison, en plus des deux dont il avait souffert la saison dernière. Ces pépins physiques lui ont fait manquer douze matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2021-2022, en plus du match qu'il avait raté à cause du Covid-19. Redevenu titulaire après un mois de mars où il n'avait disputé que 45 minutes, Lemar est sorti en pleurs à la mi-temps du match contre l'Espanyol, escorté par ses coéquipiers.

Eliminé de la Ligue des champions par Manchester City la semaine dernière, l'Atlético Madrid est quatrième de Liga, trois petits points seulement devant le Betis Séville, qui rêve d'éjecter le champion d'Espagne en titre du top 4 et des places qualificative pour la Ligue des champions.

